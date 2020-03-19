Benim Adım Melek 26. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 25. bölüm izle
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Benim Adım Melek 26. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 25. bölüm izle

Benim Adım Melek 26. bölüm fragmanı ekrana geldi. Çarşamba akşamı 25. son bölüm yayınlanırken; Melek, çocuklarının velayeti ile ilgilenir. Kerem'in aklı çok istediği Adanaspor'dadır. Diğer yanda ise Defne'nin yeniden başına bela olan Ömer vardır. Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 25. bölüm izle...

19.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:14
Benim Adım Melek 26. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 25. bölüm izle

Benim Adım Melek 25. bölümde; Adana'ya taşınmak için gün sayan Kerem, şimdiden hazırlıklarını yapmaya başlamıştır. Erdal, sonunda Seyran'ın evini öğrenir. Kocasından kurtulmak için Seyran ne yapacak, kurutulabilecek mi? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı haberimizde.

Benim Adım Melek son bölüm izle...

26.BÖLÜM FARGMANI YAYIMLANDI

Çarşamba akşamı ekrana gelmeye hazırlanan yeni bölümde, biri hayatını kaybetti. Melek üzüntüsüne hakim olmaz ve bu anda yanında Halil vardır. Ömer ise duydukları karşısında en büyük acıyı yaşayanlardandır. Alpay ise Ömer ile Defne'nin olamayacağını Kenan'a zorla kanıtlamaya çalışır.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek, sağlık raporunu hakime vermiştir. Bu durumda Seyitali'nin velayetini alabilecek midir? Melek ve çocuklar, velayet işini halledip bir an önce Antep'ten gitmek istemektedir. Erdal, Mithat'ı takip edip Seyran'ın yeni evini öğrenir. Seyran eski kocasından kurtulmayı başarabilecek mi?

Kerem, Adanaspor'da oynamamakta kararlıdır, onun tekrar Antepspor da oynayabilmesi için Seyitali gidip hocasıyla konuşur. Ancak önce Alpay'ın sözleşmeyi geçersiz kılabilmek için transfer parasını geri ödemesi gerekmektedir. Öte yandan Kerem taşınacakları için dedesinden ona Adana'da bir iş ayarlamasını ister. Adnan tekrar ortaya çıkar ve Defne'ye mesaj atmaya başlar.Ömer ise hastanede, bu durum karşısında çaresizdir. Polise sirayet eden Adnan meselesi karşısında Defne'yi neler beklemektedir?

Benim Adım Melek 26. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 25. bölüm izle

Haberin Videosu:

Benim Adım Melek'in 26. bölüm fragmanı yayımlandı!

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