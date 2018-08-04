Bengü Güreşlerinin Başpehlivanı Yalçın Sözen Oldu

Bu yıl 26'sı düzenlenen Bengü Karakucak güreşlerinin başpehlivanı Türkiye Karakucak Şampiyonu Hüseyin Civelek'i yenen Yalçın Sözen oldu.



Bafra'nın Bengü köyünde her yıl yapılan karakucak güreşleri Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Samsun AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in katılımı ile başladı.

Karakucak güreşleri Bafra Belediyesine bağlı mehteran takımı bir gösteri yaptı.

Güreşlerin açılış konuşmasını Bengülüler ve civar köyleri yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı Erdem Bakır yaptı, Bakır konuşmasında, derneğin amacını 1987 yılında Altınkaya barajının istimlakından sonra farklı şehirlere göç etmek zorunda kalan köylülerinin bir araya gelmeleri olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de, etkinliğin gurbette olan akrabaların, dostların, arkadaşların bir araya gelmesi için çok önemli fırsat oluşturduğunu ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından 24 Başpehlivan ile birlikte toplam 310 güreşçi er meydanında yerini aldı. Güreşlerde başpehlivanlığı Yalçın Süzen kazanırken, Başaltı pehlivanlığını Bafralı Tamer Turan kazandı.



Ağalık ihalesini ise, 6 yıldır ağalığı kimseye kaptırmayan Hasan Acar'dan 115 bin lira vererek devralan iş adamı Mehmet Aktürk oldu.