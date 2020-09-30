"Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın" tekmesi
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"Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın" tekmesi

30.09.2020 10:34 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:50

Aksaray'da 4 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan vatandaş polis ekiplerince ikna edilirken,aşağıya indirildiği sırada yukarıya çıkmak isteyen bir vatandaşı "Sen niye çıkacaksın, ben çıkıyorum da sana ne oluyor" diyerek tekmeledi.

Aksaray'da 4 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan vatandaş polis ekiplerince ikna edilirken, aşağıya indirildiği sırada yukarıya çıkmak isteyen bir vatandaşı "Sen niye çıkacaksın, ben çıkıyorum da sana ne oluyor" diyerek tekmeledi.

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 14 yaşındaki Yakup C. binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıda Yakup C.'yi gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri de çatıya çıkarak vatandaşı ikna etmeye çalıştı.

BİR VATANDAŞ DAHA ÇATIYA ÇIKMAK İSTEDİ

Bu sırada çatıya çıkmaya çalışan bir vatandaş da meraklı gözlerle olayı izlerken, polis ekipleri kısa süreli çalışma sonucu Yakup C.'yi ikna ederek çatıdan indirmeyi başardı. Polis memurunun kolunda apartmandan çıkarılan Yakup C. kapının önünde kendisini izleyen vatandaşı görünce sinirlendi.

Yakup C. vatandaşa, "Sen niye çıkacaksın, sen niye çıkacaksın he. Ben çıkıyorum sen niye çıkacaksın. Ben çıkıyorum da sana ne oluyor. O da atacakmış, ben çıkıyorum da sana ne oluyor" diyerek tekmeledi. Polis memurunun güçlükle durdurmaya çalıştığı Yakup C. bir süre vatandaşın peşinden giderken, olay yerinde bulunan diğer polis ekiplerinin yardımıyla Yakup C. oradan uzaklaştırıldı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında bulunan Çevik Kuvvet Noktasına götürülmek istenen Yakup C. polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Gitmek istemediğini söyleyen Yakup C. ayaklarını sürüyerek polis ekiplerine direndi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın' tekmesi
'Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın' tekmesi
'Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın' tekmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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