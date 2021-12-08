Bem-Bir-Sen ile SDS İmzaları Atıldı

TRABZON (Habermetre) - Bem-Bir-Sen ile SDS İmzaları AtıldıBelediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Trabzon İl Başkanı Muammer Şahin, Trabzon Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi (SDS) imzaladı. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi'nin makamında, Bem-Bir-Sen Trabzon İl Başkanı Muammer Şahin, Başkan Yardımcısı İsmail Değerli, Emin Uzun, Araklı Belediyesi İşyeri Temsilcisi İsmail Küçükdurmuş'un katılımıyla imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi ile memurlarımızın haklarında önemli kazanımlar elde edildi. Trabzon İl Başkanı Muammer Şahin, gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi'ye teşekkür ederek sözleşmenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ise her zaman memurların yanında olduklarını ve imkanlar ölçüsünde her daim yardımcı olacaklarını ifade etti.

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