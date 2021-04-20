Belma Belen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Belma Belen'in hayatı ve biyografisi!
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Belma Belen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Belma Belen'in hayatı ve biyografisi!

Belma Belen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Belma Belen'in hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Belma Belen geliyor. Peki, Belma Belen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Belma Belen'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Geziyoruz programıyla tanınan Belma Belen kimdir, kaç yaşında, nereli, doğum tarihi kaç? Belma Belen'in hayatı ve biyografisine yazımızdan erişebilirsiniz.

BELMA BELEN KİMDİR?

17 Nisan 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Belma Belen aslen İzmirlidir. Belma Belen, Beyaz TV'de her hafta "Geziyoruz" programıyla ekranların karşısına çıkmaktadır.

Belma Belen doğum tarihi : 17 Nisan 1984

Belma Belen kaç yaşında : 37 yaşında

Belma Belen mesleği ne : Sunucu, spiker

Belma Belen nereli : Ankara doğumlu (aslen İzmirli)

Belma Belen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Belma Belen'in hayatı ve biyografisi!

Belma Belen ilk, orta, lise ve üniversite eğitimlerini de Ankara'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimden sonra sunuculuk ve spikerlik eğitimleri almıştır. Belma Belen, ilk olarak Flash TV'de daha sonra ise TGRT Haber kanalında program sundu. TGRT programlarından sonran Beyaz TV'ye geçen Belma Belen burada önce "Başkanlar Anlatıyor" isimli programı sundu.

Sonrasında ise gezi programına geçiş yapan Belma Belen şimdilerde Beyaz TV'de "Geziyoruz" programının sunuculuğunu yapmaktadır. "Belma Belen'le Geziyoruz" hafta içi her gün 15:30'da Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor.

Sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Belma Belen'in İnstagram'da 32 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına @belma_belen adresinden ulaşabilirsiniz.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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