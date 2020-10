Bella Thorne kimdir, kaç yaşında? Bella Thorne filmleri nelerdir? Bella Thorne'un sevgilisi kimdir?

Genç ve başarılı isimler arasında yer alan Bella Thorne hayranlarına ne denir? Bella Thorne'un hastalığı nedir? Bella Thorne hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.

Sık sık gündeme gelen, Instagram takipçisi milyonları aşan, pek çok film ve dizide yer alan Bella Thorne hakkında sorulan soruların cevaplarını sizler için derledik. Peki, Bella Thorne kimdir?

BELLA THORNE KİMDİR?

Annabella Avery yani Bella Thorne 8 Ekim 1997 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. Thorne, başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolü ile popüler oldu. Babasını 9 yaşında kaybeden güzelin annesi Tamara Thorne ise profesyonel bir fotoğrafçıdır.

BELLA THORNE'UN HASTALIĞI NEDİR?

Kökeni İtalya'ya dayanan Thorne'un en genç mankenlerden biridir. Oyunculuğa başlamadan hemen önce çocuk model oldu. Birinci sınıfta disleksi tanısı konuldu. Kristen Stewart ve Zendaya ile sıkı bir arkadaşlığı bulunan yetenekli oyuncu, 2003 yılında ilk film deneyimini Stuck on You filminde yaşadı. 2008 yılında oynadığı My Own Worst Enemy adlı dizide Taylor Lautner ile başrolü paylaştı ve yardımcı rolü ile bir ''Young Artist Award'' kazandı. 2009'da Forget Me Not adlı bir korku filminde oynadı. 2010 yılında Waverly Büyücüleri'nde yer aldı. 2010 yılının sonunda Haydi Çalkala'da başrol olan Cece Jones rolünde bulundu. 2013-2014 yıllarında Alacakaranlık Efsanesi'nin son filminde Renesmee Cullen'ı oynaması kararlaştırılmıştı. 29 Mayıs'ta ilk şarkısı Call It Whatever'ı çıkarttı.

BELLA THORNE HAYRANLARINA NE DENİR?

Hayranlarına verilen isim; kızlar için Bellarina, erkekler için Bellarino'dur.

BELLA THORNE FİLMLERİ

Bebek Bakıcısı: Katil Kraliçe

Chick Fight

Infamous

Assassination Nation

Famous In Love - Sezon 2

Midnight Sun

Ride

Amityville: The Awakening

Famous In Love - Sezon 1

I Still See You

Keep Watching

The Babysitter

İlle De Sen

Boo! A Madea Halloween

Ratchet & Clank

Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası

The DUFF

Alexander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün

CSI: Crime Scene Investigation - Sezon 15

Karışık Aile

Red Band Society - Sezon 1

Kurbağa Krallığı

Shake It Up ! - Sezon 3

Frenemies (TV)

Phineas and Ferb - Sezon 4

Tinkerbell: Gizemli Kanatlar

Shake It Up ! - Sezon 2

Big Love - Sezon 4

Good Luck Charlie - Sezon 2

Shake It Up ! - Sezon 1

In The Motherhood - Sezon 1

Little Monk - Sezon 1

Mental - Sezon 1

Wizards of Waverly Place - Sezon 3

Dirty Sexy Money - Sezon 2

My Own Worst Enemy - Sezon 1

Dirty Sexy Money - Sezon 1