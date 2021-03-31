Belkıs Özener kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Şarkıcı Belkıs Özener kaç yaşında, biyografisi nedir?

Ünlü Türk şarkıcılardan olan Belkıs Özener bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Belkıs Özener'in şarkılarını seslendireceği dopdolu bir program olacak. Yeşilçam'ın sevilen yıldızı Belkıs Özener'in hayatı merak ediliyor. Peki, Belkıs Özener kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Şarkıcı Belkıs Özener kaç yaşında, biyografisi nedir? Belkıs Özener hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizde!

Ünlü Türk şarkıcılardan olan Belkıs Özener bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Belkıs Özener'in şarkılarını seslendireceği dopdolu bir program olacak. Yeşilçam'ın sevilen yıldızı Belkıs Özener'in hayatı merak ediliyor. Peki, Belkıs Özener kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Şarkıcı Belkıs Özener kaç yaşında, biyografisi nedir? Belkıs Özener hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BELKIS ÖZENER KİMDİR?

Belkıs Özener 28 Mart 1940 yılında İzmir'de doğan Türk şarkıcıdır.

Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın üçüncü çocuğu olarak İzmir'in Kestelli semtinde doğdu. Belma ve Gönül adlı ablaları vardır.

1952'de Gönül Yazar'ın radyo sınavlarını kazanmasıyla birlikte Yazar'la beraber önce Ankara'ya, daha sonra İstanbul'a taşındılar. Alâeddin Yavaşça, Zeki Duygulu ve Radife Erten'den dersler aldı ve daha sonra bir ses yarışması kazandı.

14 yaşındayken Sabite Tur Gülerman'ın alt kadrosunda ilk defa sahneye çıktı. Tepebaşı Gazinosu'nda Perihan Altındağ'ın alt kadrosunda ise ilk yevmiyeli sahnesini yaptı. Belkıs Yazar adıyla bir süre plak ve sahne çalışması yaptıktan sonra, 16 yaşında Rauf Köksalan ile gerçekleştirdiği evliliğinden, Benek, Bengü ve Barkın adlarında üç çocuğu vardır.

Evlendikten sonra, Türk Sanat Müziği sanatçısı ablası Gönül Yazar'ın aksine, çok fazla sahne çalışması yapmadı.

1967 yılında Metin Bükey'in teklifiyle ilk defa Sinekli Bakkal filminde Türkan Şoray'ın oynadığı roldeki şarkıyı seslendirdi. 100'ü Şoray'ın olmak üzere 300'den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirdi.

Yeşilçam'ın tarz değiştirdiği yıllarla birlikte mesleğini bıraktı. Eserleri 2006 yılında Sahibinin Sesinden Yeşilçam Şarkıları adlı albümde bir araya toplandı.

ŞARKILARI

78'lik ve 45'likler

• Unuttum Seni Ben/ Açılan Bir Gül Gibi (Columbia - 1955)

• Güller Arasında/ Sevdası Zehir (Columbia - 1955)

• Gözlerimin Yaşını Silemiyorum/ Ağlarım Gülenim Yok (Grafson - 1963)

• Gönlümde Hazan/ Sabah Yıllardan Beri (Efes - 1966)

• Derbederim/ Seviyorum Seni Ben (Efes - 1966)

• Seni Yalancı/ Öyle Sevdim ki Seni (Efes - 1966)

• Boş Kalan Çerçeve/ Anneler Günü (Televizyon - 1969)

• Ne Talihsiz Başım Var/ Oy Oy Birtanem (Televizyon - 1969)

• Eski Yuvana Dönsen Olmaz Mı?/ Bu Ayrılık Ne Zor Şeymiş (Şençalar - 1970)

• Hayat İlk Sevgiyle Başlar/ Bakınca Gözlerine - (Şençalar - 1970)

• Çile/ Hayat Sevince Güzel (Saner - 1972)

• Bugünün Yarını Var/ Olmaz Olsun Böyle Hayat (Şençalar - 1974)

Filmlerde seslendirdiği bazı şarkılar

• Fosforlu Cevriye

• Sevemedim Kara Gözlüm

• Adını Anmayacağım

• Gözüm Sende

• Nasıl Geçti Habersiz

• Sonbahar Rüzgarları

• Gümüş Gerdanlık

• Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak

• Damarımda Kanımsın

• Aşkım Bahardı

• Yağmur

• Dudaklarında Arzu

• Asmam Çardaktan

• İçin İçin Yanıyor

• Sevil Neşelen

• Senin Yüzünden

• Karakolda Ayna Var

• Azize

• Nisan Yağmuru

• Fıstık Gibi

• Buğulu Gözler

• Sen (Ömrüm Benim)

• Tamba Tumba

• Oyun Bitti

• Kulakların Çınlasın

• Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

Albümleri

• 2006: Yeşilçam Şarkıları

BELKIS ÖZENER KAÇ YAŞINDA?

Belkıs Özener 1940 doğumlu olup 81 yaşındadır.