Beline sardığı bisiklet kilidinin anahtarını kaybeden gencin imdadına çilingir yetişti

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde 'böylesi de olmaz' dedirten şaka gibi bir olay yaşandı. Beline taktığı bisiklet kilidinin anahtarını kaybeden genç, çilingirden yardım istedi. Bisiklet kilidi kesilerek açılabildi.

İlginç olayda, lise öğrencisi bir genç kaybetmemek için bisiklet kilidini beline taktı. Ancak anahtarı kaybedeceği hiç hesapta yoktu. Kilidin anahtarını kaybedince çareyi çilingire başvurmakta buldu. Söke'nin deneyimli çilingiri İsmail Ekiner'e başvuran genç, yardım istedi. Bisiklet kilidinin zinciri makine ile kesilebildi.

Mesleği nedeniyle buna benzer ilginç olaylarla sık sık karşılaştığını kaydeden anahtarcı İsmail Ekiner, "Mesleğimin altından kalkamayacağı bir kilit daha yapılmadı. Sökeriz, parçalarız yine de o kilidi açarız" dedi. - AYDIN

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