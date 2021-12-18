Belgrad Büyükelçisi Aksoy AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aksoy, spor kategorisinde "Şampiyon Mete Gazoz", haber kategorisinde "Dumanlar arasında", yaşam kategorisinde de "Dolunay'ın güzelliği" fotoğraflarını oyladı.

Hami Aksoy, spor kategorisinde seçim yaparken "Olimpiyatlara çok ilgi duyuyorum. 2012 yılı Londra Olimpiyatları'nda Türkiye'nin Olimpiyat Ateşesi'ydim. Orada da başarılarımız olmuştu ancak Mete Gazoz'un okçulukta ülkemize ilk kez altın madalya kazandırması göğsümüzü kabarttı." dedi.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsünün okçuluk kursları düzenlediğini hatırlatan Aksoy, "Sırplar bu kurslara büyük ilgi gösteriyorlar. Mete Gazoz'u biz de Sırbistan'a davet edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Aksoy, haber kategorisinde "Dumanlar arasında" adlı fotoğrafı seçerken "Orman yangınları maalesef Türkiye'nin ve bizim ciğerlerimizi dağladı. Gerçekten çok büyük ormanlarımızı kaybettik. Fakat hem hükümetimiz hem yerel yetkililer büyük mücadele verdi. Orman yangınlarının ana sebebi iklim değişikliği. Bununla mücadele edilmez ise bu tür afetlerle karşılaşacağız. Türkiye de Paris İklim Sözleşmesi'ni imzaladı. Bu fotoğraf hem iklim değişikliğini hem de Türkiye'nin yangınla mücadelesini göstermesi açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Belgrad Büyükelçisi Aksoy, dolunay ile Ankara Kalesi'nin görüldüğü "Dolunayın güzelliği" fotoğrafını oylarken de "Ankara'da doğdum, büyüdüm. Ankara benim memleketim, Ankara'yı çok seviyorum. Ankara Kalesi, şehrin sembollerinden bir tanesi. Annem ve birçok dostum Ankara'da ve bu fotoğraf ile onları hatırladım." diye konuştu.