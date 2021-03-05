Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi

05.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:32
Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesinin kullanılmayan ek hizmet binasında yapılan aramalarda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesinin kullanılmayan ek hizmet binasında yapılan aramalarda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Bostaniçi Mahallesi'nde kullanılmayan İpekyolu Belediyesi ek hizmet binası yerleşkesinde arama yaptı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin resimlerinin bulunduğu afişler, örgütü simgeleyen bez parçaları, adli mercilerce basımı ve dağıtımı yasaklanan yayınlar ile KHK ile kapatılan derneklere ait olduğu değerlendirilen belgeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(İHA)

Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi
Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Fahrettin Koca Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Müslüm Gürses Sedat Kapurtu
Spor Mesut Özil Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 09:32:04. #1.14#
title