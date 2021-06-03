Belediyenin Atatürk'e yönelik hakaretleri kınama bildirisine MHP destek verdi, AK Partililer salonu terk etti

Bilecik Bozüyük İlçe Belediye Meclisi'nde Millet İttifakı'nın Atatürk'e yönelik hakaretleri kınama bildirisine MHP de destek verdi. MHP'nin desteği sonrasında AK Partili üyeler salonu terk etti.

Ayasofya Camisi imamı Mustafa Demirkan'ın "Onlardan daha zalim, daha kâfir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma" sözleri oldukça tepki çekmişti. Demirkan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'e söylediği iddia edilen sözlere bir tepki de Bozüyük Belediyesi'nden geldi.

MHP KABUL EDİNCE AK PARTİLİLER SALONU TERK ETTİ

Bozüyük Belediye Meclisi toplantısı sonrasında gündem dışı söz alan CHP grup sözcüsü Mahmut Fındık, Millet İttifakı Meclis üyelerinin hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözlü saldırıları kınama bildirgesini kürsüye taşıdı. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun bildirgeye katılmak isteyen parti gruplarını sorması üzerine MHP meclis üyesi bildirgeye katılırken AK Partili meclis üyeleri salonu terk etti.

"MÜNFERİT BİR OLAY"

AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy salondan ayrılırken Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırıları kınama bildirisini münferit bir olay olarak değerlendirdi. AK Partili Meclis Üyesi Abdurrahman Kırgız'da Ayasofya Camii'nde düzenlenen programda Mustafa Kemal Atatürk'ü kast ederek kullanılan ifadelerin ayet olduğunu söyledi.