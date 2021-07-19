Belediyemizden Abdulhamit Han Mahallesi'ne Sosyal Tesis

Her mahalleye bir sosyal tesis yapma hedefine doğru adım adım ilerleyen Belediyemiz Abdulhamithan Mahallesi'ne yaptığı sosyal tesisi vatandaşın hizmetine sundu.

Her mahalleye bir sosyal tesis yapma hedefine doğru adım adım ilerleyen Belediyemiz Abdulhamithan Mahallesi'ne yaptığı sosyal tesisi vatandaşın hizmetine sundu.

Şahinbey İlçesi'ndeki vatandaşların talepleri ve istekleri doğrultusunda çalışmalar yapan Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu Abdulhamit Han Mahallesi'ne yaptırdığı Abdulhamid Han Sosyal Tesisini vatandaşın hizmetine açtı. Yapılan tesiste taziye evi, derslikler, toplantı salonu, mutfak ve lavabo bulunuyor. Düzenlenen Açılış törenine Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Necati Şafak, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Eğitim Merkezi Gibi Tesis

Yapılan sosyal tesiste emeği geçenlere teşekkür eden ve tesisin hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, "Şahinbey Belediyemiz yapmış olduğu altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra Abdulhamit Han Mahallesine sosyal ve kültürel anlamda hizmet verecek bir tesis kazandırıyor. Açtığımız tesis bir tür taziye evi gibi ancak taziye evi özelliğinin yanı sıra bir eğitim merkezi olarak da değerlendirilebilir. Bu tesis, başta kadınlarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hizmet edecek. Tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tesisimizin Abdulhamit Han Mahallesi ve Şahinbey İlçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sizlerin Desteği ile Çalışıyoruz

Göreve geldiklerinde Şahinbey İlçesinde 1 tane dahi taziye evinin olmadığını ifade eden Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey hızla büyüyor, gelişiyor. 683. 000 kişiyle aldığımız Şahinbey İlçemizin nüfusu şuanda 1. 260. 000 kişi yani 550. 000 kişiden fazla nüfus artışımız oldu. Bizde ekibimizle beraber Şahinbey İlçemiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yeni mahalleler kuruyoruz. Şuana kadar kurduğumuz mahalle sayısı 12'yi geçti. Abdulhamit Han Mahallemiz de bu yeni kurduğumuz mahalleler arasında yer alıyor. 0 ile başlayan mahalle nüfusu şuanda 9 binleri geçti. Yakında 10 binleri aşacak ve hızla da gelişiyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz tesis, 198'inci tesisimiz olmuş. Biz göreve geldiğimizde Şahinbey İlçesinde 1 tane taziye evi yoktu. Şuanda 280'in üzerinde taziye evimiz var. Elhamdülillah her mahallemizde sosyal tesisimiz var. Demek ki çalışınca oluyor. Şuana kadar yaptığımız park sayısı 630'u geçti. Bunun kamulaştırması, projelendirmesi, ihalesi, bakımı, onarımı ve takibi var, bu kolay bir şey değil. Yeter ki sizler arkamızda durun, yeter ki sizlerin duası bizimle olsun. Şahinbey İlçemiz zor bir yer. Kozmopolit ve demografik yapısı çok karışık. Ama buna rağmen çalıştığımız zaman eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, kentsel dönüşümde, park yapımında, sosyal belediyecilik gibi her alanda başarıyı sağlayabiliyoruz. Abdulhamit Han Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Başkanımız Her Alanda Vatandaşın Yanında

Abdulhamit Han Mahalle Muhtarı Bülent Berk, Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun hizmetlerini saymakla bitiremeyiz. Doğumdan ölüme kadar vatandaşın her zaman yanında. Hoş geldin Bebek, Evlilik Okulu, bisiklet ve ayakkabı dağıtımı, cenazelerde taziye evleri gibi birçok alanda vatandaşa hizmet veriyor. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sadece ilçemizin değil, şehrimizin de gururudur. Türkiye'de hizmetleriyle örnek gösterilen bir belediye başkanıdır" dedi.

Kaynak: Habermetre