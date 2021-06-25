Belediyemiz 2021 Yılı Yol ve Kaldırım Yapım Çalışmalarına Başladı 25 Haziran 2021 Cuma
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Belediyemiz 2021 Yılı Yol ve Kaldırım Yapım Çalışmalarına Başladı 25 Haziran 2021 Cuma

Belediyemiz 2021 Yılı Yol ve Kaldırım Yapım Çalışmalarına Başladı 25 Haziran 2021 Cuma
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyemiz, 2021 yılı yaz sezonu asfalt uygulaması ve kaldırım yapım çalışmalarına başladı.

Belediyemiz, 2021 yılı yaz sezonu asfalt uygulaması ve kaldırım yapım çalışmalarına başladı.

Yaz sezonu başlamadan önce planlaması yapılan çalışmalar kapsamında Bayburt'un Cadde ve sokakları birinci kalite asfalt ve kaldırımla buluşacak.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen işleri Müdürü Kasım Çeker, teknik personel Mustafa Gürbüz ve yüklenici firma yetkililerinden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından yapılacak olan yol ve kaldırım çalışmaları hakkında bilgi veren Başkanımız Pekmezci, "Tüm dünyayı etkisi altına alana Covid-19 pandemisiyle mücadelemiz devam ederken bir yandan da projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. 2021 yaz sezonunda bizi yoğun bir tempo bekliyor. Planlamalarımızı yaptık ve Genç Osman Mahallesi Oslu Baba Caddesi'nden asfalt ve kaldırım yapım çalışmalarına başladık. Çalışmalarımızı burayla sınırlı tutmayacağız. Şingah Mahallesi Kurtuluş Caddesi, Genç Osman Mahallesi Ak Şemsettin Caddesi, Şeyh Hayran Mahallesi Ordu Caddesi, Dede Korkut Caddesi ve Sıtkı Özer Caddesi Dörtyol mevki ve diğer caddelerde de büyük ve güzel bir çalışma yapacağız" dedi.

Bayburt'un tüm hizmetlerin en güzelini hak ettiğini belirten Başkan Hükmü Pekmezci, "Çalışma takvimimize aldığımız bu bölgelerde üç aşamalı bir yol çalışması gerçekleştireceğiz. İlk olarak yollarımızı belirli bir seviyeye kadar kazıp plentmix temel malzemesi serimi gerçekleştireceğiz. Ardından onun üzerine binder asfalt uygulaması yapacağız. Son olarak da asfalt aşınma tabakasını serip yol çalışmasını tamamlayacağız. Bu bölgelerimizde ayriyeten kaldırım çalışmamızda olacak. Kaldırım çalışmamızda ise bazalt ve granit taşlar kullanarak sağlam, estetik ve uzun ömürlü bir kaldırım yapımı gerçekleştireceğiz. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında şehrimizin çehresini değiştirmek yolunda önemli bir adım atmış olacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar şehrimiz için özverili çalışmalarımız devam edecek. " İfadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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