Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
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Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü

Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Ovacık İlçe Belediyesi'nde çalışan tüm idari personel koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül işlemleri kendisi yapmaya başladı.

Ovacık İlçe Belediyesi'nde bir memurun yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu tüm idari personel evlerinde 10 gün boyunca karantinaya alındı. Belediyede vatandaşların işlemlerini yapacak çalışan kalmayınca Başkan Mustafa Sarıgül devreye girdi. Mağduriyetin önüne geçmek isteyen başkan Sarıgül, gün boyu belediyeye gelen vatandaşların işlemlerini kendisi yaparak yardımcı olmaya çalışıyor.

"VATANDAŞLARIN İŞLERİYLE BEN İLGİLENİYORUM"

Belediyede 2'si müdür, 4'ü de memur olmak üzere toplam 6 idari personel bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bu memurlardan birinin yapılan test sonucu pozitif çıktı. Dolasıyla diğer 5 personel de temaslı olduğu için karantinaya alındı. Bu süreçte mecburen belediyenin faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğinden gelip giden tüm vatandaşların işleriyle ben ilgilenmeye çalışıyorum. Acil olmayanlara ilerleyen zamana ertelerken çok acil olanların işlemlerini yapıyorum" dedi.

Vatandaşların genelde tahsilat, emlak belgesi, yeşil kart ve sosyal yardımlaşma formlarını doldurmak için geldiğini belirten Sarıgül, "Bunların yanı sıra yazı işleriyle ilgili işlemleri de çözüp vatandaşa yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

"DIŞARIDAN GELENLER NEDENİYLE CİDDİ BİR YÜKSELİŞ VAR"

İlçede vaka sayısının geçen yıla oranla arttığına dikkat çeken Sarıgül, "İlçemiz Türkiye'nin ve ilimizin güzel ilçelerinden biri. İnsanlar memleketlerine akın akın gelmeye başladılar. Bu süreçte de pandemi yayıldı. Geçen yıl bu kadar yüksek değildi. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla çok iyi bir çalışma yürütmüştük. Ama bu sene maalesef dışarıdan gelenler nedeniyle ciddi bir yükseliş var" şeklinde konuştu.

Annesinin işlemi için gelen ilçe sakinlerinden Serdar Yıldız, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem başkanlık yapıyor hem de memurların işlerini yapıyor" ifadelerini kullandı. Su faturası ödemek için gelen Gürkan Beyazgül ise, "Su faturası yatırmaya geldim. Başkaca da işlemlerimiz var. Bu süreçte başkanımız sağ olsun yardımcı oluyor. Belediyeye geldiğimde kimsenin olmadığını fark edince başkanın yanına uğradım. Sağ olsun yardımcı oldu. Gelen herkese de yardımcı oluyor" diye konuştu.

Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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