Belediye personeli dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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Belediye personeli dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Belediye personeli dualarla son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi personeli Nurcan Sönmez, son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi personeli Nurcan Sönmez, son yolculuğuna uğurlandı.

Gülüç Belediyesi personellerinden Şaban Özcan ve Necmiye Özcan'ın kızı, Gülüç Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Kerim Sönmez'in eşi, belediye personeli Nurcan Sönmez hayatını kaybetti. Nurcan Sönmez'in ölümü kentte üzüntüyle karşılandı. Sönmez için ilk olarak Gülüç Belediyesi önünde tören düzenlendi. Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, yaptığı konuşmada aileye başsağlığı dileyerek, "Rabbim, Kerim Sönmez kardeşime ve ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Nurcan kardeşimizin mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Sönmez'in cenazesi daha sonra Gülüç Merkez Camii avlusuna getirildi. Cenazeye Sönmez ve Özcan ailelerinin yanı sıra, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti İlçe ve Belde Yönetim Kurulu üyeleri, belediye personelleri, belde esnafı ve vatandaşlar katıldı. Nurcan Sönmez, alınan helallik ve yapılan duaların ardından öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. - ZONGULDAK

Belediye personeli dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Belediye personeli dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Belediye personeli dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Belediye personeli dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Belediye personeli dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Belediye personeli dualarla son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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