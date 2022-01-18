Belediye'nin kedi evleri "can dostlarına" yuva olacak

MALATYA (AA) - Malatya'da, Darende Belediyesince atık malzemelerden üretilen, 20 "Kedi evi" ilçenin çeşitli noktalarına konuldu.

Belediyeye ait şantiyede atık malzemelerin geri dönüşümü ile elde edilen kedi evleri, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Belediye Başkanı İsa Özkan'ın katılımı ile kedilerin yoğun olduğu noktalara yerleştirildi.

Kaymakam Türkoğlu, belediyenin hazırladığı barınakları ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildiğini belirterek, "Yıl içerisinde onların mama hizmetlerini karşılayacağız. İsteyen vatandaşlarımızda mama bırakabilecek ve evlerindeki fazla yemekleri burada hayvan dostlarımızla paylaşabilecek. Bu güzel kulübeleri hazırlayan belediyemize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Özkan da geri dönüşüm malzemelerinden üretilen evlerin, köpek veya diğer büyük hayvanların giremeyeceği ölçülerde yapıldığını belirtti.

Sokak hayvanlarına sahip çıkmak için daha önce de kuş yuvaları yaptıklarını hatırlatan Özkan, "Şimdi de yine uygun olan yerlere kedi evleri koyuyoruz. Yaşamın doğallığını koruyarak ilçede birçok faydalı hizmeti gerçekleştiren belediyemiz, sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi ve beslenmesine yönelik örnek çalışmalarına devam edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Türkoğlu, Özkan ve İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, parka yerleştirilen kedi evlerine mama bıraktı.

Kedi evlerinin mamaları ilçe kaymakamlığı ile gönüllüler tarafından, genel bakım ve temizliği ise belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.