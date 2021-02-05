Belediye için "küçük" engelli kardeşler için "büyük hizmet" hayata geçti

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, doğuştan yürüme engelli 21 yaşındaki Erbay ile 8 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden 11 yaşındaki kardeşi Berna Pürlüpınar, evlerinin önüne salıncak yapılması ve bahçenin gezmelerine uygun hale getirilmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, doğuştan yürüme engelli 21 yaşındaki Erbay ile 8 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden 11 yaşındaki kardeşi Berna Pürlüpınar, evlerinin önüne salıncak yapılması ve bahçenin gezmelerine uygun hale getirilmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kırsal bölgede yer alan Karapınar Mahallesi'nde yürütülen yol yapım çalışmalarını incelediği sırada tekerlekli sandalyeyle yanına gelen Berna Pürlüpınar ile tanıştı.

Pürlüpınar'ın kendisinden salıncak talep etmesi üzerine Başkan Doğan, aileyle görüştü.

Dört çocuklu Adil ve Rahime Pürlüpınar çiftiyle bir araya gelen Doğan, Berna'nın ağabeyi 21 yaşındaki Erbay'ın da yürüme engelli olduğunu gördü.

Kardeşlerin engebeli ve toprak olan evin bahçesinde tekerlekli sandalyeyle ilerlemekte güçlük yaşadığını öğrenen Doğan, çocukların mutluluğu için evin bahçesinde düzenleme yapma kararı aldı.

Salıncak kuruldu, bahçeye parke zemin yapıldı

Baba Adil Pürlüpınar, AA muhabirine, oğlu Erbay'ın doğuştan yürüme engelli olduğunu, kızının ise 8 aylıkken rahatsızlandığını aktararak her iki çocuğunun yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürdüğünü söyledi.

Kızı Berna'nın yolda tesadüfen karşılaştığı Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'a talebini ilettiğini ifade eden Pürlüpınar şunları söyledi:

"Berna salıncak istedi. Parka gitmeyi çok istiyor. Çocuklar içeride duramıyor. 'Yolda gezelim, parka gidelim.' diyorlar. Başkan Doğan güzel bir salıncak yaptırdı. Şimdi orada oynuyor, salıncağa biniyor. Evimizin önü topraktı, çocukların tekerlekli sandalyeyle gezmeleri sıkıntı oluyordu. Sağ olsunlar burayı da yaptılar. Şimdi çocuklar rahat rahat gezebiliyorlar. Bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz."

Berna Pürlüpınar da hayalleri gerçeğe dönüştüğü için çok mutlu olduğunu, bundan sonra daha rahat dışarıda dolaşıp salıncağında zaman geçirebileceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ahmet Doğan ise bu hizmetle çocukların ve ailelerinin çok mutlu olduğunu anlatarak, "Biz de bu sevince ortak olduk." dedi.

Doğan, Berna ile arasında güzel bir iletişim oluştuğunu, aileye bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muammer Coşkun