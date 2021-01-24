Belediye ekipleri Beyşehir Gölü'nde yaşam süren kuşları yem ve ekmekle besledi
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Belediye ekipleri Beyşehir Gölü'nde yaşam süren kuşları yem ve ekmekle besledi

24.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:52

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediye ekipleri soğuk havalar nedeniyle kıyıları buz tutan Beyşehir Gölü'nde yaşam süren su kuşları ile martıları yem ve ekmekle besledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediye ekipleri soğuk havalar nedeniyle kıyıları buz tutan Beyşehir Gölü'nde yaşam süren su kuşları ile martıları yem ve ekmekle besledi.

Göl kıyısında yaşanan buzlanma ve soğuk havalar nedeniyle açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan su kuşları ve martılar için harekete geçen Beyşehir Belediyesi'nin Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri müşterek bir faaliyet gerçekleştirerek sahil şeridinde yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, Eşrefoğlu Köprüsü ve tarihi Taşköprü ile Aşk Adası üzerinden buz tutan kıyı kesimlerinde kuş yoğunluğunun olduğu belli noktalara yem bırakırken, martılara ise ekmek attı.

Belediye ekipleri Beyşehir Gölü'nde yaşam süren kuşları yem ve ekmekle besledi
Belediye ekipleri Beyşehir Gölü'nde yaşam süren kuşları yem ve ekmekle besledi
Belediye ekipleri Beyşehir Gölü'nde yaşam süren kuşları yem ve ekmekle besledi
Belediye ekipleri Beyşehir Gölü'nde yaşam süren kuşları yem ve ekmekle besledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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