Belediye çalışanlarından sağlıkçılara meyve ikramı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi çalışanları sağlık çalışanlarının enerji ve moral bulmaları için hazırladıkları meyve paketlerini kendilerine teslim ettiler.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından, sağlık kuruluşlarına destek ziyaretinde bulunuldu. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla Afyon Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret eden ekipler, sağlıkçılara 'C' vitamini depolamaları için meyve ikramında bulundu. Ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, özverili çalışmalarından dolayı sağlıkçılarını tebrik ederek bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için fedakarca çalışan sağlık personelini kutlayan Başkan Yardımcısı Karakuş, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in selamlarını ileterek görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA