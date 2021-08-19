Belediye çalışanına Afet eğitimi

Bergama Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası iş birliğinde Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.

Belediye Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda yapılan eğitime Belediye Başkanı Hakan Koştu, birim müdürleri, şef ve belediye çalışanları katıldı. AFAD İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan Afet Farkındalık Eğitim Programı'nda ilk 72 saatte yapılması gerekenler, Afet çantası ve içinde olması gereken malzemeler, birey ve aileler için afet bilinci hakkında bilgiler verildi, eğitim yapıldı.

BAŞKAN KOŞTU; "AFET ANINDA NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Belediye personeline yönelik yapılan eğitimlere önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini söyleyen Başkan Hakan Koştu, "Ülke olarak afet anında neler yapmamız gerektiğini birey bazında bilmemiz gerekiyor. Dünyanın hiç bir yerinde afetin olduğu ilk dakikalar içinde yardım gelmesi mümkün olmuyor. Özellikle ilk 72 saat çok önemli. Her birey ilk 72 saatte ne yapması gerektiğini, afet anında ne yapması gerektiğini bilmelidir. Bu bilgi hayatta kalmak ve bir cana yardım etmek için gerekli ve elzemdir" dedi.

BAŞKAN KOŞTU, "HERKESİ AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Afet anında, bilgili ve tecrübeli bireylere çok ihtiyaç olduğuna işaret eden Başkan Koştu, "İlla herkes afet olan bölgede göçüğe, yıkığa müdahale edecek diye anlamamak gerekiyor. İyileştirme çalışmalarında, Kızılayımızın yemek ve iaşe dağıtımında ve akla gelebilecek her türlü çalışmalarda AFAD Gönüllüleri'ne ihtiyaç bulunduğunu unutmayalım. e-devlet üzerinden kayıdımızı olup, eğitimimizi de alabiliriz. Ayrıca AFAD İl Müdürlüklerimiz bu konuda her vatandaşımızın yanında" dedi.

Kaynak: Bültenler