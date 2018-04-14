Belediye Başkanlarından Kilis Esnafına Alışveriş Desteği

Sınır bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe destek için Kilis'e gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet, esnafı ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Serdivan Belediye Başkan Yardımcısı Selvet Karaoğlu ve Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın ev sahipliğinde esnafı ziyaret etti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatıyla belediye başkanlarının Kilis'e geldiğini ifade ederek, "Belediye başkanlarımız hem Zeytin Dalı Harekatına destek, askerlere moral ve motivasyon vermek, hemde Kilisli esnaflara katkıda bulunmak amacıyla buraya geldiler. Kilis halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum. Esnafımızdan karınca kararınca alışveriş yapıyorlar. 81 ilin Kilis olduğunu, 81 milyonun Kilis'te olduğunu göstermek için buradalar" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) olarak Kilis'e geldiklerini ifade ederek, "Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte esnafları dolaşıyoruz. Karınca kararınca alışveriş yaparak, bir nebze buradaki esnafımıza katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise "Cumhurbaşkanımızın ve genel merkezimizin tavsiyesi, Kilis Belediye Başkanımızın daveti üzerine buradayız. Amacımız Kilis halkının, esnafımızın yanında olmak, onlarla bir arada bulunmak, onlarla bir günü geçirmek, bunu yaparken de esnafımızdan çeşitli alışverişler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kilis esnafını ziyaret eden belediye başkanları, bol bol alışveriş yapmayı ihmal etmedi. - KİLİS