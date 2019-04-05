Belediye Başkanları Mazbatalarını Alıyor

Seçimi kazanan belediye başkanlarına mazbataları verilmeye devam ediyor.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Edirne Belediye Başkanı seçilen Recep Gürkan düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Edirne Adliyesi'nde düzenlenen törende Gürkan ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerine mazbataları Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Celal Peker tarafından verildi.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, millet iradesinin özgür bir şekilde sandıklara yansıdığını belirtti.

Sandıktan çıkan özgür irade sonucu mazbatalarını aldıklarını ifade eden Gürkan, "Edirne hepimizin kendi, hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin, herkese eşit hizmet götürerek kenti hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz"dedi.

Törene, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ile il ve ilçe başkanları ve partililer katıldı.



Daha sonra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekiler Atatürk Anıtı'na geçti. Burada anıta çelenk sunan Gürkan ve beraberindekiler belediyeye bando eşliğinde yürüyerek geçti.



Gürkan, burada Kırkpınar davul zurna ekibi ile halk oyunları ekiplerince karşılandı.



Seçimlere bir kaç gün kala kendisi hakkında iftira kampanyaları başlatıldığını ileri süren Gürkan, hayatı boyunca hiç bir terör örgütüyle yollarının kesişmediğini her zaman cumhuriyetin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüdüğünü vurguladı.



Belediye Başkanı Gürkan, hayatı boyunca terör örgütlerinin hep karşısında olduğunun altını çizerek, "Hangi terör örgütü olursa olsun ister PKK, ister İŞİD, ister DHKP/C ister FETÖ olsun. Hepsinin hep karşısında durdum, durmaya da devam edeceğim." dedi.



Gürkan, sözlerine "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' biz bu yeminle büyüdük bu yeminle yaşamaya devam edeceğiz" diye devam etti.



Önceki dönem belediye meclisinde 17 üyeleri şimdi ise 19 üyeleri olduğunu anımsatan Edirne Belediye Başkanı Gürkan, oylarının düştüğünü söyleyenlerin olduğunu ifade ederek "Geçen seçimlerde aldığımız oy 35 bin 500 iken, bu dönem 42 bin 388 oyla kazandık nasıl düştü oylarımız?" diye sordu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür eden Gürkan, oy veren vermeyen hesabı yapmadan tüm Edirne'ye en güzel hizmetleri sunacaklarını kaydetti.



Bu arada CHP'den Enez Belediye Başkanlığına seçilen Özkan Günenç, CHP'den Süloğlu Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ormankıran, ve CHP'den Uzunköprü Belediye Başkanı seçilen Özlem Becan da mazbatalarını aldı.

Kaynak: AA