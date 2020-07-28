Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, makam şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Belediye Başkanı ve makam şoförünün eşi, iddiaları yalanlasa da ikilinin buluşma görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiaları, Antalya'da deprem etkisi yarattı. Skandal olay, makam şoförü Tilki'nin, noter kanalıyla gönderdiği istifa ihbarnamesiyle ortaya çıkmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sabah; Başkan Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşkın buluşma görüntülerine de ulaştı. Buluşmaya önce Halil Öztürk, kendi özel aracıyla geliyor. Ardından da Başkan Öztürk'ün WhatsApp'tan konum atarak, "Aşkım, yan yana 2 bina. B. Blok. Kat.4" diye adres tarifi verdiği Sümeyye Tilki, taksi ile geliyor.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

İki sevgilinin geçtiğimiz 2 Haziran'daki buluşma görüntüleri, bölgede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydediliyor.

"BOŞANMA DAVASI AÇTIM"

Sabah Antalya Haber Müdürü İbrahim Okumamış'ın ulaştığı Sümeyye Tilki ise iddiaları reddetti. Evlendikten sonra Ahmet Tilki'nin de bir kadınla yasak ilişkisini tespit ettiğini öne süren Tilki, 7 ay önce boşanma davası açtığını söyledi.

"EVLİ VE 2 KIZ ANNESİ BİR KADINLA YASAK İLİŞKİSİNİ TESPİT ETTİM"

Ahmet Tilki ile evlendikten 3 ay sonra evde 3 telefon, 4 USB, hard disk ve bunlarda kayıtlı birçok mesaj ile ses kaydı yakaladığını iddia eden Sümeyra Tilki, "Evli ve 2 kız annesi bir kadınla Ahmet'in yasak ilişkisini tespit ettim. Ne olduysa bundan sonra oldu. Bana kapandığını söyledi. Korkusundan bana sürekli baskı ve şiddet uygulamaya başladı. Boşanmak istedim ama kesinlikle boşanmayacağını söyledi. İşin içine siyasiler girdi ve olayın akışı değişti" iddialarında bulundu.

ÇIPLAK FOTOĞRAFIN KENDİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Ahmet Tilki'nin, Başkan Halil Öztürk'ten 1 milyon lira para istediğini duyduğunu da öne süren Tilki, Whatsapp görüşmelerinin fotomontaj, çıplak fotoğrafın ise kendisine ait olduğunu ve Ahmet Tilki ile "eğlence olsun" diye çektiklerini iddia etti.

"NİKAHLARINI BEN KIYDIM"

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise yerel internet sitesi antalyahaberal'a yaptığı açıklamada, Ahmet Tilki'nin disiplin sorunu olduğunu iddia ederek, şüpheli hareketleri üzerine temmuz ayı başlarında yaptırdığı aramada, makam koltuğunun altında ve otomobilinde kendi oturduğu bölümün önünde, internet ortamından satılan amatör iki dinleme cihazı bulduğunu öne sürdü.

10 Temmuz'da iş akdini sonlandırdığı Tilki'nin, eşini de kullanarak kendisine bel altı iftira attığını öne süren Öztürk, "Nikâhlarını ben kıydım. Zaten eşi ile bir kaç ay sonra kavga etmişler ve ayrılmışlar" dedi.