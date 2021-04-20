Belediye başkanının adına sahte hesap açıp dolandırıcılık yapmaya kalktılar
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Belediye başkanının adına sahte hesap açıp dolandırıcılık yapmaya kalktılar

Belediye başkanının adına sahte hesap açıp dolandırıcılık yapmaya kalktılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta kimliği belirsiz kişi yada kişilerce Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş adına sahte sosyal medya hesabı açıldı.

Zonguldak'ta kimliği belirsiz kişi yada kişilerce Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş adına sahte sosyal medya hesabı açıldı. Kendini belediye başkanı olarak tanıtan dolandırıcı, vatandaşları dolandırmaya kalktı. Durumu fark eden Belediye Başkanı ise halkı sosyal medya hesabından uyardı.

Kozlu ilçesinde Belediye Başkanı Ali Bektaş adına sahte sosyal medya hesabı açıldı. Açılan hesaptan vatandaşlara kendini belediye başkanı olarak tanıtan dolandırıcı, "Selamünaleyküm. Dün 6bin 200 TL'ye laptop aldım. Üzerine kampanya verdiler. Hattın faturalı mı? Faturalıysa numaranı yaz yükleyeyim. Sende gelecek 24 ay boyunca fatura ödeme. Telefon hattın faturalı mı?" şeklinde mesajlar yolladı. Durumu fark eden belediye başkanı ise vatandaşlara bu tarz mesajlara itibar etmemelerini söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, "Saygıdeğer Hemşehrilerim; Sosyal medya hesabından adıma ve şahsıma yönelik sahte hesap açılmış olup, hesabımda bulunan arkadaş listesine yayınladığımız resim gelmektedir. Konu olan hesabın şahsi olarak kullandığım hesabım ile Kozlu Belediyesi sosyal medya hesabı ile hiçbir alakası yoktur. Bu tür gönderilere itibar etmemeniz önemle bilginize sunulur" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Belediye başkanının adına sahte hesap açıp dolandırıcılık yapmaya kalktılar
Belediye başkanının adına sahte hesap açıp dolandırıcılık yapmaya kalktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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