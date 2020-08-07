Belediye başkanına korona virüs cezası Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde sağlıkçıların yaptığı eyleme katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya sosyal mesafe kurallarına uymadığı için korona virüs cezası geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde sağlıkçıların yaptığı eyleme katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya sosyal mesafe kurallarına uymadığı için korona virüs cezası geldi. Cezaya şaşırmadığını belirten Başkan Çalkaya, "Aynı günün akşamında akademisyenlerin ve siyasi parti temsilcileri de belediyemizin önünde eylem yaptı ama ne hikmetse o eylemde sosyal mesafe cezası gelmedi" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarının ek ödemelerdeki kesintilere karşı başlattıkları eyleme katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya sosyal mesafe kurallarına uymadığı için ceza yazıldı. Eylemin üzerinden 40 geçtikten sonra dün bir tebligat alan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya kendisine katıldığı eylemde sosyal mesafe kurallarına uymadığı için ceza yazıldığını öğrendi. Kendisiyle birlikte 7 kişiye 600'er TL ceza yazıldığını öğrenen Başkan Çalkaya, "Bu işin böyle olmasına şaşırmadım. Ben oraya salgın günlerinde balkonlarımızdan alkışladığımız sağlık emekçilerine destek olmaya gittim. Medyada her gün olumsuz konularla gündeme gelen kişilerin bu olayı siyasi bir şova dönüştürmeleri en başta sağlık çalışanlarımıza karşı yapılan bir saygısızlıktır. Ben kurala uymadığım için ceza yazıldıysa kabul ederim. Hiçbirimiz yasalardan üstün değiliz ama o zaman akşam belediyenin önünde eylem yapanlara da aynı cezanın kesilmesi gerekir" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA