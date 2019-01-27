Belediye Başkanı Tahsin Babaş Açıklaması

Yerel seçimler öncesinde ziyaretlerini sürdüren Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş vatandaşlarla sohbetinde, "Kastamonu'muzu Dünya Kenti hedefine taşımaktan başka gayem yoktur" dedi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş ziyaretlerini, Ticaret Borsası, Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası, Şeker İş Sendikası, Gün Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi, Erdem Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi ve Akay Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'yle sürdürdü. Ziyaretlerde Milletvekili Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir, il ve merkez ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

"Kastamonu'muzu Dünya Kenti hedefine taşımaktan başka gayem yok

Göreve başladığında tarihi ve kültürel yapıların ne durumda olduğunu Kastamonu'da yaşayan herkesin bildiğini ifade eden Babaş, bilimsel çalışmalar ışığında liyakat sahibi ekiplerle bugünlere gelindiğini vurguladı. 2014 yılı itibariyle tarihi ve kültürü gün yüzüne çıkartma çalışmaları kapsamında Tarihi Kentler Birliğinden ilk kez Kastamonu Belediyesi'nin üst üste üç ödül aldığını da ifade eden Başkan Babaş, "Tarihimizi biliyoruz, kültürümüze önem veriyoruz. Kentimizin kimliğini, karakterini gün yüzüne çıkartmak adına çalışıyoruz. 2014 yılında biz çalışmalara başlayıncaya kadar maalesef böyle geniş çaplı bir planlama yapılım ilimizde uygulanmamış. İlimiz genelinde toplam taşınmaz kültür varlığı sayımız 2 bin 30 olup bin 366'sı sivil mimari örneğidir. İl merkezimizde ise taşınmaz kültür varlığı sayımız 740 olup tarihi bina sayımız 689 dur. Bizler bu bilinçle ekibimizi oluşturduk, gerekli bilimsel araştırmayı yaptık ve Belediyemiz bünyesinde KUDEB'i kurduk. Sokak Sağlıklaştırma, tarihi meydan yenileme projeleri, tarihi çarşıların cephe iyileştirmeleri gibi başlıklar altında şehrimize 60 milyon TL'lik yatırım yaptık. Onlarca asırlık ecdat yadigarı konak, 300 ev ve ticaret alanının cephe iyileştirmelerini gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Dün olduğu gibi bugünde Kastamonu'muzun geleceğine, gelişimine, hedeflerine yoğunlaşmış bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mesleğim olan belediyeciliği en iyi şekilde icra etmek ve sevdam olan Kastamonu'muzu Dünya Kenti hedefine taşımaktan başka gayem yoktur. Bunun için bugün yeni söylemler üretiyoruz, yeni projeler üretiyoruz, yeni alanlarda değerlerimizi tanıtıyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA