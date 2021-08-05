Belediye Başkanı Savran Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Anma Etkinliklerinde Konuştu

Belediye Başkanı Savran Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Anma Etkinliklerinde Konuştu Anadolu irfanının sönmeyen ışığı Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının750. Yıldönümü Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Belediye Başkanı Savran Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Anma Etkinliklerinde Konuştu

Anadolu irfanının sönmeyen ışığı Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının750. Yıldönümü Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'İnsanlığın özü sevgi, barış ve kardeşlik' sloganı ile Hacı Bektaş Veli Müzesi önünde etkinlik düzenlendi.

Programda, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy birer konuşma yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, konuşmasında Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı döneme sevgiyi, barışı getirerek geleceğe ışık tutarak derin bir insan sevgisine, hoşgörüye, barışa, kardeşliğe, ilime dayalı düşünceleri Anadolu kimliğinin inşasına temel olduğunu söyledi.

"Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin insanlığa rehber olan evrensel değerlerini yaşatmak, bu toprakların insanları olarak bizim için en büyük vazifelerden biridir" diyen Savran konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri, şu an bulunduğumuz topraklardan, kendi adıyla anılmış olan Hacıbektaş ilçemizden tüm dünyaya yayılmıştır. Bu bakımdan topraklarımız bir mekan olmanın çok ötesinde anlamlar taşımaktadır. Burası tüm aleme sevgiyle, hoşgörüyle bakılan bir gönül dünyasıdır. Burası, incinse de incitmeyen, her ne arar ise kendi kalbinde arayan, tüm insanlığı bir gören; bütün aleme hürmet eden eşsiz bir bilincin dünyasıdır. Bu bakımdan da güzel ilçemiz ve şehrimiz, Hacı Bektaş Veli'nin mirasının en önemli parçasıdır. Bu mirasın kıymetini bilmek ve nesilden nesile aktarmak da hepimiz için bir gönül sorumluluğudur. Huzurlarınızdan ayrılmadan Hacı Bektaş Veli'nin şu sözlerini hatırlatmak istiyorum. "Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz. " Bugün kalbimizde hissettiğimiz büyük sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularıyla Hünkar Hacı Bektaş Veli' yi rahmetle anıyor; öğretilerinin ışığında tüm insanlığın huzur, sevgi ve kardeşlik içinde yaşamasını diliyorum. "

Konuşmaların ardından tiyatro gösterisi ve dinleti sunulan programa, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ankara Valisi Vasip Şahin, Yozgat Valisi Ziya Polat, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, sanatçı Hülya Koçyiğit ve davetliler katıldı.

Kaynak: Habermetre