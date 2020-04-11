Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
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Zonguldak, Sandıklı, Afyon, Güncel

Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak için uyguladığı 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı'nın "Biz ilçeyiz. Afyonkarahisar Büyükşehir değil" diyerek halkı sakinleştirmesi sosyal medyada gündem oldu.

11.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:13
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta olmak üzere 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yasağın aniden duyurulması ise yurdun bazı kesimlerinde panik havası yaşanmasına sebep oldu. Vatandaşlar can havliyle sokaklara döküldü ve vahim görüntüler meydana geldi. Afyonkarahisar'da da halkın paniklemesi üzerine Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Twitter'dan bir mesaj yayınladı.

Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz

"AFYONKARAHİSAR BÜYÜKŞEHİR DEĞİL"

Panikleyen halkı sakinleştirmek isteyen Başkan Çöl mesajında, "Sevgili Sandıklı halkı, biz ilçeyiz. Afyonkarahisar Büyükşehir değil" diye yazdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çöl'ün bu tweeti sosyal medyada 10 bine yakın kişi tarafından yeniden dolaşıma sokuldu (Retweet) ve 100 binden fazla kişi tarafından beğenildi.

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