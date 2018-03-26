Belediye Başkanı Nurullah Cahan Kilis'te

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve beraberindeki heyet, Afrin ve sınır bölgelerindeki terör mağduru halkın yaralarını sarmak üzere toplanan yardımları bizzat teslim etmek üzere bölgeye gitti. İlk durak ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile günlerdir kahramanca mücadele veren Kahramanların bulunduğu bölgeye yakın olan Kilis oldu.

Kilis'te Valilik, Belediye, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Nurullah Cahan daha sonra esnafı ziyaret etti. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile yapılan iş yeri ziyaretlerinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için alışveriş yapan Cahan esnafla sohbet etti.

Bölgenin güvenlik güçleri tarafından terörden temizlendiğini ve zor süreçlerde Kilis'in iç savaştan kaçan halkı misafir ettiğini anımsatan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Kilis halkımız yardımsever ve yüce bir gönle sahip. Bizler, şehrimizden yola çıkan yardımları teslim etmek üzere bölgedeyiz. Burada terörün izleri birlik ruhu ile siliniyor. Ziyaretimiz kapsamında bulunduğumuz temaslarda bir kez daha gördük ki, gönül bağının, inancın ve kararlılığın karşısında hiçbir şey duramaz. Köklü bir tarihe sahip ve medeniyetlerin buluştuğu Kilis'te bölge halkımız Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla rahat bir nefes almış durumda. Terör belası yok edilme noktasına getirilmiş. Kurulan gönül köprüleri ile huzurlu bir şehrin yolu açılmış." dedi.

Uşak olarak gerek Kilis ve gerekse diğer bölgelerdeki zor günler yaşayan vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade eden Cahan, "Bizler burada hem esnafımıza, hem de halkımıza destek için bulunuyoruz. Hemşerilerimizin kucak dolusu sevgi ve selamlarıyla geldik. Mehmetçiğimizin, polisimizin kutlu mücadelesinde yanlarında olalım istedik. Kilis'te bizlere kapılar sonuna kadar açıldı. Ülkemiz, milli birliğimiz ve bekamız adına mücadelesini kararlılıkla sürdüren güvenlik güçlerimize Allah'tan kolaylık diliyor, Kilis halkına ve yöneticilerine de misafirperverlikleri nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ziyareti esnasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin şehitleri için oluşturulan anı köşesinde o gecenin Uşaklı şehidi, Cumhurbaşkanı Koruma Polisi Mehmet Çetin'in de isminin olduğunu paylaşan Cahan sözlerini şöyle noktaladı: "Anı köşesi, bizlere tekrar o günleri hatırlattı ve yapılan kahramanlıklarla bir kez daha gurur duyduk, duygulu anlar yaşadık. Güçlü bir Türkiye'nin, o ruhu yaşatmakla inşa edileceğinin altını çizmek istiyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin" dedi. - UŞAK