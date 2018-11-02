Belediye Başkanı Kazıcı, Üçüncü Kez Aday

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde üçüncü kez aday olduğunu belirtti.

Başkan Kazıcı, yaptığı açıklamada, "İki dönemdir CHP'den Belediye Başkanı olarak bu görevi yürütüyorum. Yerel seçimlere 5 ay gibi bir süre kaldı, bütün siyasi partiler adaylarını belirliyor. Partimiz ilk belediye başkan adaylarını belirledi ve bu adaylar arasında bizim de ismimiz var. Dolayısıyla 3. kez adaylığımızla ilgili Genel Merkez, son kararını verdiğini bize bildirdi." dedi.

Kazıcı, şunları kaydettti:

"Şu anda görevdeyiz. Daha çok asli görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Seçim süreci yaklaştıkça da seçimle ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Bir görev eğer memlekete ve bize, ailemize, halkımıza, ilçemize, ülkemize hayırlı olacaksa talibiz, varız. Hayırlısıysa, nasipse kaldığımız yerden projelerimizi ve ilçemizle ilgili planladığımız işleri önümüzdeki dönemde de devam etmek ve tamamlamak istiyoruz. İnşallah ülkemiz ve ilçemiz açısından hayırlı olur."