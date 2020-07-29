Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
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Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen makam şoförünün eşi Sümeyra Tilki, Whatsapp görüşmelerinin fotomontaj, çıplak fotoğrafın ise kendisine ait olduğunu belirterek "Kocamla eğlence olsun diye çekmiştik" dedi.

29.07.2020 09:21 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:55

Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin, noter tebligatlı istifasıyla ortaya çıkan yasak aşk iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı. Öztürk'e gönderdiği öne sürülen çıplak fotoğrafla ilgili konuşan Aleyna Tilki, fotoğrafın kendisine ait olduğunu ancak Öztürk'e göndermediğini belirtti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Tilki, 11 Nisan 2019'da nikâh masasına oturduğu eşi Sümeyra Tilki ile Başkan Halil Öztürk'ün birlikte olduklarını iddia etmiş ve "Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım" demişti. Tilki, Öztürk'ün eşine gönderdiği konumdaki bir binada buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini de söylemişti. İşte o görüntüler dün ortaya çıktı.

Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait

2 Haziran'da çekilen görüntülerde, buluşma adresine önce spor bir mont giyen Öztürk'ün özel aracıyla vardığı, ardından WhatsApp'tan konum attığı öne sürülen Sümeyra Tilki'nin taksiyle adrese geldiği görülüyor. Tilki'nin, uzun kapüşonlu bir pardösü giydiği ve sürekli cep telefonuyla görüşme yaptığı görüntülere yansıyor.

Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait

"AHMET'İN YASAK İLİŞKİSİNİ TESPİT ETTİM"

Sabah'tan İbrahim Okumamış'ın ulaştığı Sümeyye Tilki ise iddiaları reddetti. Evlendikten sonra Ahmet Tilki'nin de bir kadınla yasak ilişkisini tespit ettiğini öne süren Tilki, 7 ay önce boşanma davası açtığını söyledi. Ahmet Tilki ile evlendikten 3 ay sonra evde 3 telefon, 4 USB, hard disk ve bunlarda kayıtlı birçok mesaj ile ses kaydı yakaladığını iddia eden Sümeyra Tilki, "Evli ve 2 kız annesi bir kadınla Ahmet'in yasak ilişkisini tespit ettim. Ne olduysa bundan sonra oldu. Bana kapandığını söyledi. Korkusundan bana sürekli baskı ve şiddet uygulamaya başladı. Boşanmak istedim ama kesinlikle boşanmayacağını söyledi. İşin içine siyasiler girdi ve olayın akışı değişti" iddialarında bulundu.

Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait

"WHATSAPP FOTOMONTAJ, ÇIPLAK GÖRÜNTÜLER BANA AİT"

Ahmet Tilki'nin, Başkan Halil Öztürk'ten 1 milyon lira para istediğini duyduğunu da öne süren Tilki, Whatsapp görüşmelerinin fotomontaj, çıplak fotoğrafın ise kendisine ait olduğunu ve Ahmet Tilki ile "eğlence olsun" diye çektiklerini iddia etti.

BAŞKAN ÖZTÜRK'TEN SUÇ DUYURUSU: O YAZIŞMALAR HAYALİ

Öztürk'ün sözlü savunma için İYİ Parti tarafından Ankara'ya davet edildiği ileri sürülürken, avukatı Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na Ahmet Tilki hakkında iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait

Manşet

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