Belediye ait yerler ihaleyle kiraya verildi
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Belediye ait yerler ihaleyle kiraya verildi

Belediye ait yerler ihaleyle kiraya verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük Belediyesi kapalı pazaryerindeki dükkanların ve Yeşilkent Mahallesi'nde ATM kurulum yerinin kiralama ihaleleri encümen huzurunda yapıldı.

Bozüyük Belediyesi kapalı pazaryerindeki dükkanların ve Yeşilkent Mahallesi'nde ATM kurulum yerinin kiralama ihaleleri encümen huzurunda yapıldı.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık'ın başkanlığında belediye hizmet binası ihale salonunda 'Açık Teklif' usulüyle belediye ait yerler ihaleyle kiraya verildi. İhalede kapalı pazaryerinde yer alan 5 dükkanın tamamı 1 yıllığına, Yeşilkent Mahallesi'nde klimalı durak yanında bulunan ATM kurulum yeri de 3 yıllığına kiraya verildi. İhalelerin tamamlanmasının ardından Başkan Fındık, gerçekleştirilen iş yeri ihalelerinin ilçe halkına ve kiralayan esnafa hayırlı olması temennisinde bulundu. - BİLECİK

Belediye ait yerler ihaleyle kiraya verildi
Belediye ait yerler ihaleyle kiraya verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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