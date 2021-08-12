Beldede bulunan müzede çeşitli dönemlere ait 200 eser sergileniyor
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Beldede bulunan müzede çeşitli dönemlere ait 200 eser sergileniyor

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Kültür Sanat

Beldede bulunan müzede çeşitli dönemlere ait 200 eser sergileniyor Yozgat'ın Bahadın beldesinde bulunan Arif Hoca Müzesinde, Roma ve Hitit dönemi başta olmak üzere 200'ün üzerinde obje sergileniyor.

Beldede bulunan müzede çeşitli dönemlere ait 200 eser sergileniyor

YOZGAT - Yozgat'ın Bahadın beldesinde bulunan Arif Hoca Müzesinde, Roma ve Hitit dönemi başta olmak üzere 200'ün üzerinde obje sergileniyor. Müzeyi her yıl ortalama bin 500 kişi ziyaret ediyor.

Yozgat'ın Bahadın beldesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan eğitimci-yazar Arif Baş, 1994 yılında kendi imkanlarıyla topladığı objelerle evinin bahçesinde açık hava müzesi oluşturdu. 2012 yılında yaşamını yitiren Arif Baş'ın uzun yıllar açık havada sergilediği 200'ün üzerindeki obje, oğlu Oğuz Baş'ın girişimleriyle kasabaya yaptırılan taş ve ahşap yapıdaki müzede sergilenmeye başladı.

Hitit ve Roma dönemine ait değirmen ve kilise taşının da bulunduğu müzede, körüklü fotoğraf makinasından el matbaasına, eski kalaycı körüğünden su değirmenine ve ev eşyalarına kadar birçok obje bulunuyor. Birbirinden değerli objelerin bulunduğu müzeyi, yılda bin 500 kişi ziyaret ediyor.

Amcasının emanetini yaşatmak ve daha çok kişiye ulaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Özer Baş, "Arif Hoca Müzesi Bahadın kasabasında bulunmaktadır. Kendisi emekli öğretmen, yazar ve belediye başkanlığı yapmıştır. Kendisi vefat etti. Önceleri açık hava müzesi şeklindeyken Oğlu Oğuz Baş tarafından eserlerin korunması amacıyla tekrar düzenlendi burası. Ben de yeğeni olarak burada gelen misafirleri ağırlıyorum. Buraya yıl da ortalama bin 500 ziyaretçi geliyor. Daha çok bayramlarda ziyaretçilerimiz çok oluyor. Diğer illerden, yurt dışından gelenlerimiz oluyor. Üniversitelerden gelip inceleme yapanlar oluyor" dedi.

Müzede 200'ün üzerinde eserin bulunduğunu da belirten Baş, "Görmüş olduğunuz müzede eski Hitit dönemine ait değirmenimiz var, kasabamızdan çıkan Roma dönemine ait kilise taşı var. Eski su değirmeni bulunuyor, eski mutfak eşyaları, matbaalar bulunmaktadır. Birçok eser burada mevcuttur. Gelip görmek isteyenler buyursunlar kapımız her zaman açıktır. Burada aşağı yukarı 235 civarı eserimiz bulunmaktadır. Amcamın geleneğini biz yaşatmaya çalışıyoruz, gelen ziyaretçileri kabul ediyoruz" şeklinde konuştu.

Beldede bulunan müzede çeşitli dönemlere ait 200 eser sergileniyor
Beldede bulunan müzede çeşitli dönemlere ait 200 eser sergileniyor
Beldede bulunan müzede çeşitli dönemlere ait 200 eser sergileniyor
Beldede bulunan müzede çeşitli dönemlere ait 200 eser sergileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

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