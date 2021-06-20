Belçika'da haftalardır aranan aşırı sağcı firari asker ölü bulundu
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Belçika'da haftalardır aranan aşırı sağcı firari asker ölü bulundu

Belçika'da haftalardır aranan aşırı sağcı firari asker ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'da yaklaşık 1 ay önce birliğinden ağır silahlar çalarak ortadan kaybolan ve "terör tehdidi" oluşturduğu belirtilen firari aşırı sağcı asker Jürgen Conings'in ölü bulunduğu bildirildi.

Belçika'da yaklaşık 1 ay önce birliğinden ağır silahlar çalarak ortadan kaybolan ve "terör tehdidi" oluşturduğu belirtilen firari aşırı sağcı asker Jürgen Conings'in ölü bulunduğu bildirildi.

Belçika basınındaki haberlere göre, aşırı sağcı askeri arama operasyonlarının yürütüldüğü ormanlık alanın yakınındaki Maaseik adlı kasabanın belediye başkanı, bisiklet gezintisi sırasında çevreye ağır koku yayan bir cesede rastladı.

Belediye Başkanı Johan Tollenaere, polis ve itfaiyeye haber verdi. Yerel basındaki haberlere göre, cesedi ve bölgeyi inceleyen polis yetkilileri, cesedin Conings'e ait olduğunu bildirdi.

Kesin kararın verilmesi için cesede otopsi yapılacağı açıklandı. Savcılık yetkilileri, ilk incelemeler sonucunda Conings'in ateşli silahla intihar ettiğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Belçika ordusunda görev yapan aşırı sağcı asker Conings, tehdit içeren veda mektupları bırakarak geçen ay ortadan kaybolmuştu. Terör listesine alınan askeri bulmak için o tarihten bu yana düzenlenen operasyonlar sonuçsuz kalmıştı.

Ordudan firar ederken ağır silahlar çalan Conings'in tehditleri nedeniyle Belçika'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele koordinatörü virolog Marc Van Ranst ve ailesi güvenli bir yere götürülmüştü. Ayrıca Conings'in camilere saldırı düzenleyebileceği ihtimaline karşı Limburg bölgesindeki bazı camiler kapatılmış, bazılarında da sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştı.

Conings'in firarından sonra Belçika ordusundaki 30 kadar askerin radikal eğilimleri nedeniyle takip edildiği, Conings'in bunlardan biri olduğu açıklanmıştı. Buna rağmen özel eğitimli askerin neden silahlara erişimine izin verildiği eleştiri konusu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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