Belçika Anvers Milletvekillerinden Diyadin'e ziyaret
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Belçika Anvers Milletvekillerinden Diyadin'e ziyaret

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Belçika Anvers Milletvekillerinden Diyadin'e ziyaret

Belçika Anvers Milletvekili/Belediye Başkan yardımcısı Güler Turan ve Belçika Anvers Belediye Meclis Üyesi Erkan Öztürk'ten Diyadin Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın davetlisi olarak Diyadin' e gelip bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Belçika Anvers Milletvekili/Belediye Başkan yardımcısı Güler Turan ve Belçika Anvers Belediye Meclis Üyesi Erkan Öztürk'ten Diyadin Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın davetlisi olarak Diyadin' e gelip bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi ziyaret edilerek kursiyerlerle bir araya gelindi. Kurs öğretmenleri ve kursiyerler ile sohbet edildikten sonra devam eden kurslar ve yapılan el işleri ve projeler hakkında bilgi alındı. Daha sonra protokol ekipleri Diyadin doğal güzelliklerinden olan Diyadin kanyonu, Kudret Köprüsü ve Diyadin Kaplıcalarını gezdi. Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, jeotermal ısı ile ısıtılan serayı gezdirerek eksi 40 derecede domates üretimi hakkında bilgi verdi. Diyadin ziyaretinin son durağı olarak Hacıhalit köyüne gelen ve köyde karşılaşılan çocuklar ve vatandaşlar ile sohbet eden Belçika Anvers Belediye Meclis Üyesi Erkan Öztürk ve Anvers Milletvekili/Belediye Başkan yardımcısı Güler Turan, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara hediye takdim etti. Protokol daha sonra resim sergisine katıldı. Yapılan çalışmaları çok beğenen Belçika Anvers Belediye Meclis Üyesi Erkan Öztürk ve Anvers Milletvekili/Belediye Başkan yardımcısı. Güler Turan, öğretmen ve öğrenciler ile sohbet edip yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ederek başarılar diledi. - AĞRI

Belçika Anvers Milletvekillerinden Diyadin'e ziyaret
Belçika Anvers Milletvekillerinden Diyadin'e ziyaret
Belçika Anvers Milletvekillerinden Diyadin'e ziyaret
Belçika Anvers Milletvekillerinden Diyadin'e ziyaret
Belçika Anvers Milletvekillerinden Diyadin'e ziyaret
Belçika Anvers Milletvekillerinden Diyadin'e ziyaret
Belçika Anvers Milletvekillerinden Diyadin'e ziyaret
Belçika Anvers Milletvekillerinden Diyadin'e ziyaret
Belçika Anvers Milletvekillerinden Diyadin'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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