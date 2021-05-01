Belarus asıllı avukatın hayatı, hiç tanımadığı bir şahsın tacizleriyle kabusa döndü
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Belarus asıllı avukatın hayatı, hiç tanımadığı bir şahsın tacizleriyle kabusa döndü

Belarus asıllı avukatın hayatı, hiç tanımadığı bir şahsın tacizleriyle kabusa döndü
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de yaşayan Belarus asıllı 36 yaşındaki avukat, hayatında hiç görmediği ve Adana'da yaşayan bir şahıs yüzünden 6 aydır kabusu yaşıyor. Telefon ve mesajlarla sürekli taciz ve hakaretlere uğradığını söyleyen avukat 3 kere şikayette bulunduğunu, ancak şahsın, "Ablamın en yakın arkadaşı savcı. O nedenle hiçbir şey yapamazsın" dediğini ifade etti. Gece gündüz farklı numaralardan arandığını söyleyen kadın yaşananlara isyan etti.

Belarus asıllı avukat Maryia Konak (36), hayatında hiç görmediği Adana'da yaşayan Mustafa U.'nun telefon ve mesajlarıyla taciz ve hakaretlere uğruyor. Maryia Konak 6 aydır devam eden tacizler nedeniyle savcılığa 3 kez şikâyette bulundu.

"SUÇLARINI İNKAR EDİYOR"

Sabah'ın haberine göre, Konak son olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, "11-12 Ekim 2020'de şüpheli gece saatlerinde telefonuma hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attı. O dönemde şikâyetçi oldum. Şüpheli savcılığa gidip işlediği suçları inkar ederek ifade verdi. 14 Nisan 2021'de sabah 04.14'te bu kez başka bir numaradan tekrar yazmaya başladı" dedi.

Belarus asıllı avukatın hayatı, hiç tanımadığı bir şahsın tacizleriyle kabusa döndü

"ABLAMIN EN YAKIN ARKADAŞI"

Şüpheli Mustafa U.'nun 19 Nisan'da gönderdiği mesajında da şikayeti alan savcı T.Y.'nin ablasının arkadaşı olduğunu ve dosya ile özel olarak ilgilendiği iddiasında bulundu. Mustafa U. mesajında, "Savcı ablamız sağolsun. Karşısına aldı. Kola, çay ısmarladı. Ablamın en yakın arkadaşı vallahi billahi. Dosyamız ile özel olarak ilgileneceğini söyledi. Ablamın kankası savcı T., 'İstediği kadar avukat olsun. Ben onu hizaya getiririm' diyor" diye yazdığı anlaşıldı.

Belarus asıllı avukatın hayatı, hiç tanımadığı bir şahsın tacizleriyle kabusa döndü

115 KERE ARADI

Şüpheli Mustafa U.'nun kendisini 14-23 Nisan arasında 9 gün boyunca 115 kere arayarak taciz ettiğini anlatan Maryia Konak, "Ben İzmir Barosu'na kayıtlı saygılı ve Türk milletine hizmet eden bir avukatım. Bu tarz ırkçı, hakaret, tehdit ve psikolojik şiddete giren yazışma ve söylemler oldukça onur kırıcı. 9 günde beni 115 kere arayarak tahrik ediyor. Bu süreçte yaşadığım psikolojik şiddet aile hayatıma da yansıdı. Gece gündüz defalarca farklı numaralardan beni taciz ediyor. Engelliyorum başka bir hattan arıyor. Numaramı uygunsuz sitelerde paylaşacağı şeklinde tehditte bulundu. Avukat olduğum için tanımadığım numaraları da cevaplamam gerekiyor. Bu şahıs yüzünden işimi yapamaz hale geldim. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir kez daha suç duyurusunda bulundum. Umarım bu şikayetin ardından taciz mesajları ve aramaları kesilir" diyerek isyan etti.

Belarus asıllı avukatın hayatı, hiç tanımadığı bir şahsın tacizleriyle kabusa döndü
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