Bekir Bozdağ'ın Alıkonulma Planına İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planıyla ilgili 13 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada savunma yapan eski Albay Özkan Doğanay, hakkındaki suçlamaları reddetti.



FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullanmadığını iddia eden Doğanay, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy'un, eski Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in aracında ele geçirilen kaçırılma planlarıyla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.



Doğanay, Bozgeyik ile yaptığı telefon görüşmelerinin hatırlatılması üzerine, söz konusu görüşmelerin akşam yemeği planlaması için yapıldığını, yemeğin gelişmeler üzerine iptal edildiğini savundu.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ramazan Atım, Bozgeyik'in cep telefonuna attığı "Hedef şahıs izne ayrılmış" mesajını reddederek, Bozgeyik'i tanımadığını söyledi.



Hakkında verilen ifadelerde, "Cumhurbaşkanı Almanya'ya kaçmış, hepsini alacağız." şeklinde beyanlarda bulunduğunun belirtilmesi üzerine Atım, söz konusu ifadeleri kullanmadığını iddia etti. Ramazan Atım, hakkında beyanda bulunanların yalan söylediğini de öne sürdü.



Darbe girişiminde bulunmadığını söyleyen sanık Nurettin Özdoğan da Bozgeyik'in aracında ele geçirilen belgelerle bir ilgisinin olmadığını ifade etti.



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın da sanıkları arasında yer alan Muharrem Demirkale, Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulmasına yönelik bir emir almadığını savundu. Demirkale, "Böyle bir görev tevdi edilse ben bu görevi kabul etmezdim." dedi.



İtiraflarını reddetti



Sanık Cemil Çetin, FETÖ yapılanması ile darbe girişimine ilişkin çeşitli itiraflarda bulunduğu emniyet ifadesini de kabul etmedi. Söz konusu ifadeleri baskı altında verdiğini iddia eden Çetin, tanımadığı kişilerin ifadesine ilave edildiğini savundu. Darbe toplantılarına katılmadığını söyleyen Çetin, suç teşkil edecek hiçbir faaliyette bulunmadığını öne sürdü.



Duruşmaya, yarın devam edilecek.