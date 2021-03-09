Bekçilere kafa atıp kaçtı, evinde bazanın altında yakalandı
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Bekçilere kafa atıp kaçtı, evinde bazanın altında yakalandı

09.03.2021 20:24 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:33
Bekçilere kafa atıp kaçtı, evinde bazanın altında yakalandı

Samsun'da geceleyin sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen kendisini yakalayan bekçilere saldırarak kaçtıktan sonra evinde bazanın altında yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da geceleyin sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen kendisini yakalayan bekçilere saldırarak kaçtıktan sonra evinde bazanın altında yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen H.Y.D.(30) otomobil ile seyir halindeyken şüphe üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler tarafından durduruldu. Bekçiler, durdurdukları araçtaki H.Y.D.'ye GBT yaptı. Yapılan GBT'de asliye ceza mahkemesinde uyuşturucu suçundan ve ayrıca aile içi Şiddet Büro Amirliğince evrak faili firarı olduğu ortaya çıkan H.Y.D. görevli bekçilere kafa atıp saldırıp kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu H.Y.D.'yi saklandığı gece saklandığı evindeki bazanın altında yakaladı. İlyasköy Polis Merkezi'ne teslim edilen H.Y.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Görevli memura mukavemet suçundan savcı tarafından ifadesi alınıp tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.Y.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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