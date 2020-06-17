Bekçilere geliştirme eğitimi verildi
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Bekçilere geliştirme eğitimi verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde yürüttüğü eğitim faaliyetleri kapsamında Afyonkarahisar'da görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerine eğitim verildi.

17.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:42

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde yürüttüğü eğitim faaliyetleri kapsamında Afyonkarahisar'da görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerine eğitim verildi.

Polis evindeki eğitime katılan 78 bekçiye, insan hakları davranış şekilleri, etkili iletişim teknikleri, bekçi kanuna göre çalışma saatleri, durdurma ve kimlik sorma yetkisi, yakalama ve kontrol yetkisi, zor kullanma ve silah kullanma gibi eğitimler verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Serap Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimlerle ilgili şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu bir program dahilinde bütün Türkiye'de ve ilimizde mesleki gelişimini sağlamak maksadıyla 3 gün süreli bir eğitim yapılmıştır. Bu eğitimde il merkezimizde toplam 78, ilçelerimizde 115 bekçi bu eğitimlerden geçirilmiştir. Eğitimlerde insan hakları davranış şekilleri, etkili iletişim teknikleri, bekçi kanuna göre çalışma saatleri, durdurma ve kimlik sorma yetkisi, yakalama ve kontrol yetkisi, zor kullanma, silah kullanma, örnek olayların incelenmesi, disiplin mevzuatı, suça el koyma gibi bir takım dersler görevli eğitmen arkadaşlarımız tarafından verilmiştir."

Öte yandan eğitimlerin belirli periyotlarda devam edeceği belirtildi.

Bekçilere geliştirme eğitimi verildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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