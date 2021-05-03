Bekçi, yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
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Bekçi, yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Bekçi, yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde görevli mahallle bekçisi Yunus Emre Özkan, kalbi duran kedi yavrusunu, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak, hayata döndürdü.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde görevli mahallle bekçisi Yunus Emre Özkan, kalbi duran kedi yavrusunu, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak, hayata döndürdü.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Yunus Emre Özkan, Baruthane Mahallesi'nde devriye görevi sırasında çöp konteynerinin yanında hareketsiz şekilde duran kedi yavrusunu gördü. Kedinin kalbinin durduğunu fark eden bekçi yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yaparak yavru kediyi hayata döndürdü. Başka bir bekçi tarafından o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından 'Kahramanlar her yerde. Kahramanlar içimizde. Kahramanlar görevinin başında. Teşekkürler Kahraman Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Yunus Emre Özkan' ifadeleriyle paylaşıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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