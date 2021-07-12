Bekçi alımları ne zaman? 2021 Bekçi alım tarihleri ve
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Bekçi alımları ne zaman? 2021 Bekçi alım tarihleri ve

Bekçi alımları ne zaman? 2021 Bekçi alım tarihleri ve
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Bekçi alımları Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) hem de Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl içinde bekçi alımları gündem olurken vatandaşlar 2021 Bekçi alım tarihleri ve Bekçilik şartlarını araştırdı. Peki, bekçi alımları ne zaman?

EGM bekçi alımı 2021 başvuru tarihi oldukça merak ediliyor. Vatandaşların merak ettiği konu hakkında Bekçi alımları ne zaman? 2021 Bekçi alım tarihleri ve Bekçilik şartları gibi sorular soruluyor. Peki, Bekçi alımları ne zaman? 2021 Bekçi alım tarihleri ve Bekçilik şartları!

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Geçtiğimiz dönemde bekçi başvurusu için şartlar şu şekildeydi;

Bekçilik için başvuru yapacaksanız aşağıdaki şartlara uygunuk göstermeniz gerekiyor.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

– En az 167 cm boyunda olmak,

– Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

– Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

– Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

– Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

– Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bekçilik alımı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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