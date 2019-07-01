Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, Bayırköy'de vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman;

"Bu geceyi Nejat hocamızın evlatları Behzat ve Süheyl beyle renklendirdi"

Öykü Gürman'dan Bayırköy'de muhteşem konser

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman;

"Konser için meclis üyelerimizle ve çalışanlarımızla konuşurken bir anda Öykü Girman ismi fırladı"

BİLECİK - Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, sahne aldıkları Bilecik'in Bayırköy Beldesinde binlerce kişiyi kırdı geçirdi. Ardından sahne alan şarkıcı Öykü Gürman söylediği şarkılarla vatandaşları mest etti.

Bayırköy Belediyesi tarafından bu yıl 5'inci düzenlenen Geleneksel Bahar ve Gençlik Şöleni'nde Behzat ve Süheyl Uygur sahne alırken, ardından sahneye çıkan şarkıcı Öykü Gürman söylediği şarkılarla vatandaşları mest etti. Bayırköy Belediyesi Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen programa Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, bir önceki dönem Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk olarak sahne alan Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler bir televizyonda yaptıkları yarışma konseptini sergilerken, balon ve dans yarışlarında yaşananlar izleyicileri kırdı geçirdi.

"Bu geceyi Nejat hocamızın evlatları Behzat ve Süheyl beyle renklendirdik"

Sahne sonunda ikiliye bir takım hediyeler takdim eden Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bugün 5'inci düzenledikleri Geleneksel Bahar ve Gençlik Şöleni'ni daha kapsamlı yaptıklarını anlatarak, "Bu akşamda sizlerle birlikteyiz ve bu birlikteliğimizi büyük usta Nejat hocamızın evlatları Behzat ve Süheyl beyle renklendi. Ben ilk defa bu alanı neşeli ve eğlenceli gördüm. Allah kendilerinden razı olsun. Sizlerde biliyorsunuz belediyede üçüncü dönemimiz. Bu türlü etkinliklere önem veriyoruz ve devam edeceğiz. Bugün belde meydanında gündüz başlayan programımız Mehter Takımı, halk oyunları ekibi ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından son olarak buradaki programla geceyi taçlandır. Gündüz Behzat ve Süheyl Uygur beyler Bayırköy beldemizi gezme fırsatı buldular. Kendileri şirin beldemizi çok sevdiler ve Bayırköysporumuzun sezon açılışına gelecekleri sözünü verdiler. Bizlerden kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Öykü Gürman, hem eğlendi hem eğlendirdi

Ardından sahne alan şarkıcı Öykü Gürman söylediği şarkılarla vatandaşları mest etti. Konser sonunda kendisine çeşitli hediyeler veren Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bu programımızın da sonuna geldik, bu gece varlıklarıyla bizi onurlandıran sayın Öykü hanıma Bayırköy'de ilginin ne kadar fazla olduğunu ve ne kadar isabetli bir sanatçıyı ağırladığımızı da görmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Ben kendisine çok, çok teşekkür ediyorum. Programı hazırlarken kendi aramızda arkadaşlarla meclis üyelerimizle ve çalışanlarımızla konuşurken bir anda isim fırladı. İlla ki dediler Öykü Gürman olsun başkanım. Öykü hanım da bizleri kırmadı. Çok teşekkür ediyorum inşallah bu tür etkinliklerimiz yine böyle güzel katılımlar olduğu sürece devam ettireceğiz. Gençlerin enerjisi size olan ilgisi bizi ziyadesi ile mutlu etti çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öykü Gürman ise; kendisini gençlerle buluşturan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA