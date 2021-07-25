Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla kırdı geçirdi

Uzun süredir yayınladığı eğlenceli videolarla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Behzat Uygur, bu sefer de İzzet Yıldızhan'ın balkonda şarkı söylediği videosunun üzerine bir kurgu yaptı. Videoda Yıldızhan'dan bin Euro borç isteyen Uygun'ın videosu izleyenleri kahkahaya boğdu.

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve sosyal medyaya ağırlık veren Behzat Uygun, gündemli ilgili eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Uygun son olarak İzzet Yıldızhan bir videosuna yaptığı uyarlama ile takipçilerinin karşısına çıktı.

VİDEOSUYLA KIRDI GEÇİRDİ

Yıldızhan'ın balkonda türkü söylediği videoya uyarlama yapan Uygun, sanatçısının duraksadığı yerlerde bin Euro borç istedi. Oyuncunun her fırsatta para istediği video, izleyenleri kahkahaya boğdu. Videoyu 242 bin takipçisinin bulunduğu Instagram'dan paylaşan Uygun'un "Kanka bi 1000 Euro" yazdı. Videoyu izlerken eğlenen Seda Sayan, kahkaha emojileriyle karşılık verdi.

İZZET YILDIZHAN'DAN BEĞENİ GELDİ

Yıldızhan ise Uygun'un videosunu kendi hesabından yayınlayarak "Çok güldü. Türk mizahının önde gelen Uygur ailesinden Behzat Uygur kardeşim yine yapacağını yapmış çok güldüm" notunu yazdı. Uygur ise Yıldızhan'a "Arkadaş mizah, hoşgörüden güç alır. Sevgiler" cevabını verdi.