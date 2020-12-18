Begün Öner kimdir? Begün Öner hayatı ve biyografisi! Begün Öner kaç yaşında, nereli?

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BEGÜN ÖNER KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Mart 1989

Kaç yaşında: 31 yıl yaşında

Nereli: Almanya

Boy: 1,63 m

Begüm Öner (7 Mart 1989[1], Batı Almanya), Türk oyuncu.

Annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanya'ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde pastacı Sami beyin kızı Elvan karakterini canlandırmaktadır.

2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.

Filmografi[değiştir | kaynağı değiştir]

• Dayı (2004) - Özge

• Bez Bebek (2007) - Petek

• Melekler Korusun (2008) - Eda

• Arka Sıradakiler (2011) - Seda Atlı

• Seksenler (2012-2017) - Elvan

• Mandıra Filozofu (2014) - Gülşah

• Kocan Kadar Konuş (2015) - Merve

• Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) - Merve

• Öğrenci İşleri (2015) - Biricik

• Bir Baba Hindu (2016) - Alara

• Badem Şekeri 3 (2017) - Kumru

• Beceriksiz Katil (2017) - Şebnem

• Koca Bulma Sanatı (2018) - Gizem

• Seksenler (2019-) - Elvan

• Ev Yapımı (2020) - Kendisi