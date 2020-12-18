Begün Öner kimdir? Begün Öner hayatı ve biyografisi! Begün Öner kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Begün Öner kimdir? Begün Öner hayatı ve biyografisi! Begün Öner kaç yaşında, nereli?

18.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:47
Begün Öner kimdir? Begün Öner hayatı ve biyografisi! Begün Öner kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Begün Öner, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Begün Öner hakkında merak edilenler. Begün Öner hayatı ve biyografisi. Begün Öner kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Begün Öner merak konusu oldu. İşte Begün Öner hakkında merak edilen Begün Öner kimdir, Begün Öner hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BEGÜN ÖNER KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Mart 1989

Kaç yaşında: 31 yıl yaşında

Nereli: Almanya

Boy: 1,63 m

Begüm Öner (7 Mart 1989[1], Batı Almanya), Türk oyuncu.

Annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanya'ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde pastacı Sami beyin kızı Elvan karakterini canlandırmaktadır.

2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.

Filmografi[değiştir | kaynağı değiştir]

• Dayı (2004) - Özge

• Bez Bebek (2007) - Petek

• Melekler Korusun (2008) - Eda

• Arka Sıradakiler (2011) - Seda Atlı

• Seksenler (2012-2017) - Elvan

• Mandıra Filozofu (2014) - Gülşah

• Kocan Kadar Konuş (2015) - Merve

• Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) - Merve

• Öğrenci İşleri (2015) - Biricik

• Bir Baba Hindu (2016) - Alara

• Badem Şekeri 3 (2017) - Kumru

• Beceriksiz Katil (2017) - Şebnem

• Koca Bulma Sanatı (2018) - Gizem

• Seksenler (2019-) - Elvan

• Ev Yapımı (2020) - Kendisi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Şentop
Magazin Serdar Ortaç Nilgün Belgün Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Çağdaş Atan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Maç Karar Kredi Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Begün Öner kimdir? Begün Öner hayatı ve biyografisi! Begün Öner kaç yaşında, nereli? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:48:10. #1.14#
title