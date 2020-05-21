Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
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Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Önceki gün eşiyle dans ettiği bir videosunu paylaşan Begüm Öner, "Niye öpüşüyorsunuz Ramazan'da? Siz Hristiyansınız" diyen kadın takipçisinin mesajını ifşa ederek "Yorumu size bırakıyorum" dedi.

21.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:42

Seksenler dizi setinde tanışarak nikah masasına oturan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, karantina sürecini çektikleri eğlenceli videolarla geçiriyor. Instagram'daki yeni akıma uyan çift, son olarak birbirlerini öperek başladıkları bir videoda spor hareketleri yaptı. Sosyal medyada yapılan yapılan kötü yorumlardan bunalan Öner, son videosuna gelen bir yorumu da takipçileriyle paylaştı.

"NİYE ÖPÜŞÜYORSUNUZ?"

Sosyal medyada yayılan akımlara uyan çift, geçtiğimiz günlerde spor yaptığı esnada birbirlerini öperken bir videolarını paylaşmıştı. Videoyu izleyen bir kadın sosyal medya kullanıcısı, Öner'e Instagram'dan mesaj göndererek "Lan Allah'ın sapığı! Niye öpüşüyorsunuz? Ramazan... Valla siz kesin Hristiyansınız" ifadelerini kullandı.

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Takipçisinin mesajına cevap vermeyen güzel oyuncu ise mesajı Instagram hesabından ifşa ederek "Yorumu size bırakıyorum" dedi. Oyuncunun bu sitemine takipçilerinden de destek geldi.

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Haber Yorumları (9)
KARA: Ayıptan ziyade bir sağlıkçı olarak corana var eş de olsa mesafe biraz öpüşmeyiverin. . . . ha etik olarak ise adam doğru söylemiş oruca saygınız yoksa AYINA yani RAMAZAN''a saygınız olsun
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
??: haber değeri nedir bunun ??
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
TOSUN: adam dogru soylemis sizin yaptiginiz musluman mahallesinde domuz eti satmak gibi
Cevap Yaz 15 19 Yayından Kaldır
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500
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