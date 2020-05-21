Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Önceki gün eşiyle dans ettiği bir videosunu paylaşan Begüm Öner, "Niye öpüşüyorsunuz Ramazan'da? Siz Hristiyansınız" diyen kadın takipçisinin mesajını ifşa ederek "Yorumu size bırakıyorum" dedi.

Seksenler dizi setinde tanışarak nikah masasına oturan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, karantina sürecini çektikleri eğlenceli videolarla geçiriyor. Instagram'daki yeni akıma uyan çift, son olarak birbirlerini öperek başladıkları bir videoda spor hareketleri yaptı. Sosyal medyada yapılan yapılan kötü yorumlardan bunalan Öner, son videosuna gelen bir yorumu da takipçileriyle paylaştı.

"NİYE ÖPÜŞÜYORSUNUZ?"

Sosyal medyada yayılan akımlara uyan çift, geçtiğimiz günlerde spor yaptığı esnada birbirlerini öperken bir videolarını paylaşmıştı. Videoyu izleyen bir kadın sosyal medya kullanıcısı, Öner'e Instagram'dan mesaj göndererek "Lan Allah'ın sapığı! Niye öpüşüyorsunuz? Ramazan... Valla siz kesin Hristiyansınız" ifadelerini kullandı.

Takipçisinin mesajına cevap vermeyen güzel oyuncu ise mesajı Instagram hesabından ifşa ederek "Yorumu size bırakıyorum" dedi. Oyuncunun bu sitemine takipçilerinden de destek geldi.