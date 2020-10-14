Beğendik Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşlar mutlu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beğendik Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşlar mutlu

14.10.2020 15:01 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:40

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde bu yıl tamamlanarak, hizmete açılan Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan bölge halkı mutlu.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde bu yıl tamamlanarak, hizmete açılan Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan bölge halkı mutlu.

Yapımına 2014 yılında başlanan, Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü ile Bitlis Küçüksu-Hizan-Pervari Siirt yolu, Van'dan Pervari'ye seyahat süresini 5 saatten 2 saate indiriyor.

Seyahat süresini kısaltan köprü ulaşımda sağladığı konforla da bölge halkını sevindirdi.

"Devletimiz çok güzel bir eser bıraktı"

Vatandaşlardan Zafer Erdoğan, Beğendik beldesinden Van'ın Hizan ilçesine yarım saatte gidip geldiğini, Şirvanlı olduğunu, işi gereği bu yoldan her gün geçtiğini belirterek, "Daha önce geçmekte zorlandığımız bu yola büyük bir köprü ve asfalt yol yapılması biz sürücüleri mutlu etti. Devletimiz çok güzel bir eser bıraktı. Hatırlıyorum Beğendik beldesinde hastası olan bir vatandaş katır sırtında hastasını saatler sonra Pervari'ye ulaştırıyordu, diğer köyler de aynı şekilde." diye konuştu.

Cemal Tomris, Beğendik köprüsünün yapılmasını özlemle beklediklerini ifade ederek, "Beğendik Köprüsü özlem duyulan bir yatırım. Çok güzel bir eser yapıldı. Belde halkı bu yatırımdan dolayı gurur duyuyor." dedi.

Muaz Selçuk da emeği geçenlere teşekkür ederek, köprünün ulaşımda mesafeleri kısalttığını bildirdi.

Selçuk, "Köyden ilçeye ve Siirt'e çok rahat gidebiliyoruz. Yıllar sonra bu nimete kavuştuk. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Münevver Uslu ise yolcu taşımacılığı yaptığını aktararak, kısa sürede Hizan ve Van'a ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Beğendik Belediye Başkanı Gürgün Özdemir, yol ve köprü projesinin olumlu yansımalarını gördüklerini söyledi.

Pervari'den Van'a 5 saati bulan seyahat süresinin 2 saate düşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Özdemir, "Yol ve köprünün getirisi en çok bize ve yöre halkına oldu. Daha önce ancak traktörle ve yük hayvanlarıyla geçebildiğimiz köprüden her gün yüzlerce araç geçişine tanık oluyoruz. Şimdiden ticari getirisini görüyoruz." diye konuştu.

Özdemir, bu projenin aynı zamanda bölgenin turizmini de canlandıracağını, yerli ve yabancı yatırımcının bölgeye gelmesini sağlayacağını belirterek, emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür ettiğini aktardı.

Beğendik Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşlar mutlu
Beğendik Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşlar mutlu
Beğendik Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşlar mutlu
Beğendik Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşlar mutlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Özgü Namal Sezen Aksu Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Can Bartu Ozan Kabak Erol Bulut Burak Yılmaz Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beğendik Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşlar mutlu - Siirt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 15:41:09. #1.14#
title