Bedo, Patron- Ölebilirim Şarkı Sözleri! "Ölebilirim" şarkı sözleri nedir?
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Bedo, Patron- Ölebilirim Şarkı Sözleri! "Ölebilirim" şarkı sözleri nedir?

Bedo, Patron- Ölebilirim Şarkı Sözleri! 'Ölebilirim' şarkı sözleri nedir?
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"Sen benim için doğdun, hemen mi benden soğudun?" sözleriyle aratılan "Ölebilirim" şarkı sözleri merak ediliyor. Bedo, Patron'un seslendirdiği "Ölebilirim" şarkı sözleri sıkça aratılıyor. Peki, "Ölebilirim" şarkı sözleri nedir? Bedo, Patron- Ölebilirim Şarkı Sözleri!

"Dön, diyorsan dönebilirim, yanmaz canım da öl, diyorsan ölebilirim, olur mu?" sözlerini içeren "Ölebilirim" şarkı sözleri son günlerde sıkça aratılıyor. En çok "Sen benim için doğdun, hemen mi benden soğudun?" sözleriyle aratılanBedo, Patron'un seslendirdiği şarkının sözleri merak ediliyor. Peki, Bedo, Patron- Ölebilirim Şarkı Sözleri! "Ölebilirim" şarkı sözleri nedir? Detaylar haberimizde!

BEDO, PATRON- ÖLEBİLİRİM ŞARKI SÖZLERİ

Dön, diyorsan dönebilirim, yanmaz canım da

Öl, diyorsan ölebilirim, olur mu?

Yak, diyorsan yakabilirim, dudaklarınla

Öl, diyorsan ölebilirim, olur mu?

Yaktım kendimi, sardım iyice

Zor durunca ben ölebilirim

Görebilirsen bi' de beni böyle gör

Yaktım kendimi, sardım iyice

Zor durunca ben ölebilirim

Görebilirsen bi' de beni böyle gör

Bıktım artık gözünün önünden geçmekten

Bu kalabalıkta seni seçmekten

Yaktı korkularım iç çekmekten (çekmekten)

Ölebilirim

Dön, diyorsan dönebilirim, yanmaz canım da

Öl, diyorsan ölebilirim, olur mu?

Yak, diyorsan yakabilirim, dudaklarınla

Öl, diyorsan ölebilirim, olur mu?

Sensiz bi' önemi yok

Gel ki bi' hayatım olsun

Öldürme beni n'olur

Sen benim için doğdun

Hemen mi benden soğudun?

Güldürme beni n'olursun

İstersen daha yakın durabilirim…

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Bedo, Patron- Ölebilirim Şarkı Sözleri! "Ölebilirim" şarkı sözleri nedir? - Haberler
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