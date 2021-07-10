Bedo, Patron- Ölebilirim Şarkı Sözleri! "Ölebilirim" şarkı sözleri nedir?
"Sen benim için doğdun, hemen mi benden soğudun?" sözleriyle aratılan "Ölebilirim" şarkı sözleri merak ediliyor. Bedo, Patron'un seslendirdiği "Ölebilirim" şarkı sözleri sıkça aratılıyor. Peki, "Ölebilirim" şarkı sözleri nedir? Bedo, Patron- Ölebilirim Şarkı Sözleri!
"Dön, diyorsan dönebilirim, yanmaz canım da öl, diyorsan ölebilirim, olur mu?" sözlerini içeren "Ölebilirim" şarkı sözleri son günlerde sıkça aratılıyor. En çok "Sen benim için doğdun, hemen mi benden soğudun?" sözleriyle aratılanBedo, Patron'un seslendirdiği şarkının sözleri merak ediliyor. Peki, Bedo, Patron- Ölebilirim Şarkı Sözleri! "Ölebilirim" şarkı sözleri nedir? Detaylar haberimizde!
BEDO, PATRON- ÖLEBİLİRİM ŞARKI SÖZLERİ
Dön, diyorsan dönebilirim, yanmaz canım da
Öl, diyorsan ölebilirim, olur mu?
Yak, diyorsan yakabilirim, dudaklarınla
Öl, diyorsan ölebilirim, olur mu?
Yaktım kendimi, sardım iyice
Zor durunca ben ölebilirim
Görebilirsen bi' de beni böyle gör
Yaktım kendimi, sardım iyice
Zor durunca ben ölebilirim
Görebilirsen bi' de beni böyle gör
Bıktım artık gözünün önünden geçmekten
Bu kalabalıkta seni seçmekten
Yaktı korkularım iç çekmekten (çekmekten)
Ölebilirim
Dön, diyorsan dönebilirim, yanmaz canım da
Öl, diyorsan ölebilirim, olur mu?
Yak, diyorsan yakabilirim, dudaklarınla
Öl, diyorsan ölebilirim, olur mu?
Sensiz bi' önemi yok
Gel ki bi' hayatım olsun
Öldürme beni n'olur
Sen benim için doğdun
Hemen mi benden soğudun?
Güldürme beni n'olursun
İstersen daha yakın durabilirim…