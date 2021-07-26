Bedesten ve Konağın çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bedesten ve Konağın çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor

Bedesten ve Konağın çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ın tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katarak, kentteki turizm potansiyelini artırmak amacıyla önceki yapımına başlanan 'Kars Vadisi Projesi', Kars Bedesteni Konak ve çevre düzenlemesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars'ın tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katarak, kentteki turizm potansiyelini artırmak amacıyla önceki yapımına başlanan 'Kars Vadisi Projesi', Kars Bedesteni Konak ve çevre düzenlemesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars Çayı Çevre Düzenleme, Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması, Kars Kalesi Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu gibi entegre projelerle, 25 bin metrekarelik peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, seyir terası, oturma alanlarıyla bir cazibe merkezi haline gelen bölgede yürütülen çevre düzenlemesi çalışmalarının biran evvel bitirilmesi bekleniyor.

Her gün yüzlerce vatandaşın uğrak yeri olan Bedesten'in etrafında yürütülen çalışmaların bitirilmesini isteyen vatandaşlar, "Kars Kalesi'nin altı çok güzel oldu. Ancak uzun süredir çevre düzenlemesi çalışmaları yürütülüyor. Bir taraftan çalışma yapılırken, diğer taraftan da insanlar bölgeye yoğun ilgi göstererek geliyor. İnsanların yoğun olduğu yerde çalışmaların biran evvel bitirilmesi gerekiyor. veya insanların yapılan çalışmalardan dolayı bölgeye alınmaması gerekiyor. Bizler valimizden çevre düzenlemesi çalışmalarının kısa sürede bitirilmesini istiyoruz. En azından Bedesten'in etrafının bitirilmesini bekliyoruz" dediler.

Yaklaşık bin 800 metrekare kapalı alana sahip bedestenin önü her gün yüzlerce insanı ağırlıyor. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören bölgede çalışmaların, özellikle çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanması bekleniyor. - KARS

Bedesten ve Konağın çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor
Bedesten ve Konağın çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ece Erken Müge Anlı Hande Yener Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Balotelli Can Bartu Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bedesten ve Konağın çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 13:28:01. #1.14#

title