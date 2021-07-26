Bedesten ve Konağın çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor

Kars'ın tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katarak, kentteki turizm potansiyelini artırmak amacıyla önceki yapımına başlanan 'Kars Vadisi Projesi', Kars Bedesteni Konak ve çevre düzenlemesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars'ın tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katarak, kentteki turizm potansiyelini artırmak amacıyla önceki yapımına başlanan 'Kars Vadisi Projesi', Kars Bedesteni Konak ve çevre düzenlemesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars Çayı Çevre Düzenleme, Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması, Kars Kalesi Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu gibi entegre projelerle, 25 bin metrekarelik peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, seyir terası, oturma alanlarıyla bir cazibe merkezi haline gelen bölgede yürütülen çevre düzenlemesi çalışmalarının biran evvel bitirilmesi bekleniyor.

Her gün yüzlerce vatandaşın uğrak yeri olan Bedesten'in etrafında yürütülen çalışmaların bitirilmesini isteyen vatandaşlar, "Kars Kalesi'nin altı çok güzel oldu. Ancak uzun süredir çevre düzenlemesi çalışmaları yürütülüyor. Bir taraftan çalışma yapılırken, diğer taraftan da insanlar bölgeye yoğun ilgi göstererek geliyor. İnsanların yoğun olduğu yerde çalışmaların biran evvel bitirilmesi gerekiyor. veya insanların yapılan çalışmalardan dolayı bölgeye alınmaması gerekiyor. Bizler valimizden çevre düzenlemesi çalışmalarının kısa sürede bitirilmesini istiyoruz. En azından Bedesten'in etrafının bitirilmesini bekliyoruz" dediler.

Yaklaşık bin 800 metrekare kapalı alana sahip bedestenin önü her gün yüzlerce insanı ağırlıyor. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören bölgede çalışmaların, özellikle çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı