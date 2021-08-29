Bedensel engelli muhtar çalışma azmiyle takdir topluyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı kırsal İrşadiye Mahallesi'nin 55 yaşındaki bedensel engelli muhtarı Mehmet Kamış, görevini azimle ve özveriyle yerine getiriyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı kırsal İrşadiye Mahallesi'nin 55 yaşındaki bedensel engelli muhtarı Mehmet Kamış, görevini azimle ve özveriyle yerine getiriyor.

Kırsal İrşadiye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kamış, 25 yaşında güreş antrenmanı sırasında boynunun kırılması nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi.

Genç yaşta yürüme yetisini kaybetmesine rağmen hayata küsmeyen Kamış, bir yandan Engelliler Derneğinde aktif görev alırken diğer taraftan eşiyle işlettiği tekstil atölyesinde çalışarak aile ekonomisine katkı sağladı.

Gölcük'teki engellilerin hayatına dokunan birçok projenin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan Kamış, doğup büyüdüğü köyüne hizmet etmek için Mart 2019'daki yerel seçimlerde muhtar adayı oldu.

Muhtarlığa seçilen Kamış, görevini azimle ve özveriyle yerine getiriyor.

Muhtar Mehmet Kamış, AA muhabirine, 1991'de minder güreşi antrenmanı yaptığı sırada boynunun kırılması sonucu vücudunun belden aşağısının tutmadığını söyledi.

O dönemde İstanbul'da 70 gün süren tedavinin ardından evine döndüğünü belirten Kamış, hayatına engelliler yararına dernek faaliyetlerine katılarak ve eşiyle tekstil atölyesi işleterek devam ettiğini anlattı.

Kamış, Marmara Depremi'nin ardından Gölcük şehir merkezinden taşındığını ve köyünde yaşamaya başladığını dile getirerek, dernek faaliyetleri sırasında geniş bir çevre edindiği için yakınlarının kendisini muhtar olması yönünde sürekli teşvik ettiğini ve son yerel seçimlerde aday olmaya karar verdiğini ifade etti.

Adaylık ve seçim sürecine değinen Mehmet Kamış, "Adaylık sürecini sıkıntılı yaşadık. 'Yapamaz, engellidir, engelliden muhtar olmaz.' diyenler oldu. Bunu söyleyenlerin dışında destek olanlar da vardı. O cesaretle bugünlere geldik." diye konuştu.

"Beni muhtarlık koltuğunda göremezsiniz, sürekli sahadayım"

Kamış, Mart 2019'daki yerel seçimlerde 3 aday arasından muhtar seçildiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhtarlığı severek yapıyorum. Beni muhtarlık koltuğunda göremezsiniz, sürekli sahadayım. Geçmişte yarım kalan hizmetleri tamamlamaya çalışıyorum. Muhtarlığı severek yapıyorum. Gece 03.00'te 'şurada şu iş yapılacak' dediğim zaman eşimle beraber hiç sıkıntısız marşa basarız. Çocuğum, annem, gelinim, eşim; bizim 3 telsizimiz var. Köy içinde bu telsizlerle irtibat kuruyoruz. Ailem arkamda olmazsa bu kadar hizmeti yapamazdım. Ailem de destek verdi."

Seçimden önce muhtarlık yapamayacağını düşünenlerin şimdi kendisini görünce "Bizleri utandırdın" dediklerine dikkati çeken Kamış, "Ayakta gezen bir insan ne yapıyorsa ben fazlasını yapıyorum. Kışın kar tipi lastik takıyorum, greyder önümde ben arkasında. Telsizi veririm, 'Şu sokağa gireceksin, sağa dön, sola dön.' diye operatörü yönlendiririm." dedi.

Kamış, muhtar seçildikten sonra gece gündüz demeden çalışarak yarım kalmış birçok hizmeti tamamladığına dikkati çekerek, bunlardan en önemlisinin yeni yollar açtırarak atıl durumdaki 250 dekar tarım arazisini ekonomiye kazandırmaları olduğunu sözlerine ekledi.

"Ben de fahri azayım"

Mehmet Kamış'ın eşi Ayşe Kamış da eşinin muhtar seçilmeden önce de sosyal bir insan olduğunu, bundan dolayı günlük hayatlarında pek değişiklik olmadığını kaydetti.

Engelli insanları temsil ettikleri için gururla hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Ayşe Kamış, "Alıştık, yorulmuyoruz. Ben de fahri azayım. Köyümüz için her zaman yanındayım." diye konuştu.

Son seçimde görevine yeniden seçilemeyen eski muhtar Tacettin Gürel de Mehmet Kamış'ın engelli olmasına rağmen gecesini gündüzüne katarak her insanın yapamayacağı işleri başarıyla tamamladığını dile getirdi.

Gürel, "Seçimi kaybetmiş olmama rağmen iyi ki böyle olmuş diyorum. Türkiye'de engelli bir muhtar olarak bu denli hizmet yapan bir insan daha yoktur. Adeta tuttuğunu kopartan yapısıyla hizmetine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay