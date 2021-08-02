Bedaş çöktü mü? 2 Ağustos Bedaş neden açılmıyor, ne zaman açılır? Boğaziçi Elektrik Dağıtım BEDAŞ web sitesi erişime açılmadı mı?

Bedaş'a girmek isteyen vatandaşlar "Bu siteye ulaşılamıyor" hatası ile karşılaşıyor. Peki, Bedaş ne zaman açılacak? Bedaş çöktü mü, neden kapandı? Bedaş erişim problemi mi yaşanıyor? İşte detaylar...

Yurt genelinde elektrik kesintilerinin ardından bazı elektrik dağıtım şirketlerinin resmi sitesinde erişim problemleri meydana geldi. Bu sitelerden birisi de BEDAŞ'ın sitesi oldu. Peki, Bedaş çöktü mü, ne zaman açılacak?

BEDAŞ ÇÖKTÜ MÜ?

Vatandaşlar "https://www.bedas.com.tr/" sitesine girdiğinde "Bu siteye ulaşılamıyor" vb. hatalar ile karşılaşıyor. Bunun ardından Bedaş çöktü mü araştırıldı.

Şuanda siteye erişim sağlanamıyor. Yurt genelindeki elektrik kesintisi problemlerinden dolayı sitede yoğunluk yaşanabilir. Sosyal medyada yoğunluktan dolayı erişim problemi ve çökmeler meydana gelmiş olabilir şeklinde yorumlar yapıldı.

BEDAŞ'A GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

GÜNCELLEME

An itibariyle BEDAŞ erişime açıldı. Fakat bazen geç açılabiliyor.

BEDAŞ'TAN YAPILAN DUYURU

BEDAŞ NEDİR?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ); Yüksek Planlama Kurulunun 233 sayılı kararı ile TEDAŞ'a bağlı olarak hizmet veren, elektrik enerjisinin; dağıtım ve perakende satışından sorumlu anonim şirketi.

BEDAŞ TARİHÇE

Türkiye Elektrik Kurumu 15 Temmuz 1970 tarihli ve 1312 sayılı yasa ile kurulmuştur. 12 Ekim 1970 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 23 Şubat 1983 tarihli ve 17968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile İstanbul ili merkez almak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi Marmara Bölgesi illerinde Türkiye Elektrik Kurumu'na bağlı olarak Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi olarak devam etmiştir. 1989 yılında İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi adını almış ve faaliyet alanı İstanbul ili ile sınırlandırılmıştır. 1993 yılında Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adını almıştır. BEDAŞ, özelleştirme kapsamında Limak-Cengiz-Kolin Konsorsiyumuna 1.960.000.000 Amerikan Doları karşılığında satılmıştır.